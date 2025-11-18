Unos tatuajes, clave para que la Guardia Civil resuelva un caso en Canarias con 13.000 euros en juego

La Guardia Civil de Puerto Rico-Mogán (Gran Canaria) detuvo el 30 de octubre a un hombre por robar material de construcción con un valor total de 13.000 euros.
Según informa la Benemérita, al varón se le acusa de dos delitos de robo con fuerza y uno de hurto tras una investigación que permitió esclarecer tres hechos.
El primero de ellos se produjo entre los días 5 y 9 de septiembre, cuando fueron sustraídos de una obra madera, contrachapado y una tronchadora valorados en 6.617,45 euros.
Mientras, la segunda sustracción tuvo lugar el 20 de septiembre. En esa ocasión, los autores cortaron el vallado perimetral para acceder al recinto y se llevaron 100 carpetos y una cámara con tarjeta de memoria, con un valor total de 6.256,18 euros.
Finalmente, el último hecho delictivo se registró el 24 de octubre, cuando el autor escaló un muro de unos 2,5 metros y sustrajo una placa solar valorada en 49 euros.
ANÁLISIS DE LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD
Los agentes se centraron en el análisis de grabaciones de las cámaras de seguridad, permitiendo identificar al sospechoso gracias a la coincidencia de los tatuajes visibles, que sirvieron como indicio determinante.
La identificación se confirmó mediante el estudio de su fisonomía y de las prendas que vestía –una riñonera, el mismo pantalón y calzado que aparecían en las imágenes–, lo que vinculó de manera concluyente a la misma persona con los tres hechos investigados.
El detenido, un delincuente habitual en la zona con antecedentes por delitos similares, fue puesto a disposición judicial tras su arresto.