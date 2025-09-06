Un tatuaje delata a un hombre con más de 20 condenas por robo en Tenerife

La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha rechazado el recurso de un hombre condenado en más de veinte ocasiones por robo con fuerza e intimidación, al que se le impuso una pena de cinco años por este mismo delito.
Los hechos tuvieron lugar el 14 de junio de 2023 en la localidad de Igueste de Candelaria, en la que residen tanto el acusado como la víctima y consistieron en la sustracción de un anillo de bodas y 500 euros en efectivo.
En la imposición de la pena se tuvo en cuenta el agravante de mutireincidencia y de hecho en el momento del juicio el procesado permanecía en prisión provisional por otras causas similares.
Robo en una vivienda de Candelaria
El acusado entró en la vivienda de la vecina a través de una ventana que se encontraba situada a un metro y medio de altura y en su interior tras recorrer las distintas estancias como se vio en una cámara de seguridad, se apropió del dinero y la joya que estaban dentro de una caja de caudales que forzó.
La defensa del acusado alegó que se había vulnerado su derecho a la presunción de inocencia y al igual que hizo durante la vista oral celebrada en su día, mantuvo que no ha existido una prueba incuestionable que acredite ser el autor de los hechos por los que ha sido condenado.
Apunta que nunca se encontraron huellas de su cliente en el interior de la vivienda y que las imágenes extraídas de las cámaras son borrosas.
El TSJC recuerda que el veredicto se basa en la declaración de los guardias civiles que llevaron a cabo la inspección de la vivienda y pudieron identificar al acusado en las grabaciones por el tatuaje que tiene en una pierna y cuando se le observa caminando dentro del domicilio.
En cuanto al rechazo a que se le imponga el agravante de reincidencia, el TJSC repasa las diversas condenas firmes de las que ha sido objeto el recurrente desde el año 2007 y que suman unos diez años de prisión, repartidas en una veintena de causas por robos con violencia o intimidación, cuyos antecedentes penales no han sido cancelados.
La Fiscalía solicitaba 6 años de cárcel y la devolución de un anillo de boda y 500 euros que según estos dos fallos sustrajo en una vivienda de este barrio.