El CD Tenerife recurre a un fondo de inversión para obtener liquidez

Con el objetivo de frenar el enorme impacto que supuso el descenso a Primera RFEF, el consejo de administración del CD Tenerife recurrió a un fondo de inversión inglés que le inyectó algo más de 3,5 millones de euros que han permitido que el club posea la liquidez necesaria para competir en condiciones en la nueva categoría. La empresa facilitadora de este cédito es Rights and Media Funding Limited, tal y como desveló ayer la Cadena Cope.
RMFL es un viejo conocido de LaLiga. Lleva años operando con clubes españoles. Sin ir más lejos la patronal presidida por Javier Tebas llegó a un acuerdo en 2020 con este private equity para financiar a una decena de clubes de fútbol. Un préstamo conjunto de 67 millones de euros a una docena de clubes españoles. Concretamente nueve de Primera y dos de Segunda, cuyos nombres no trascendieron por cuestiones de confidencialidad.
También el Valencia de Peter Lim se ha apoyado en esta empresa prestamista que actúa como tabla de salvavidas ante el desplome de los ingresos de los clubes.
Los 3,5 millones que obtiene el Tenerife son a través de un “contrato de financiación estructurada”, según se explica en el apartado 15.1 de las cuentas anuales del pasado ejercicio, facilidadas el pasado lunes a los accionistas.
En dicho epígrafe se describe que el Tenerife “recibe financiación anticipada a cambio de la cesión de determinados derechos económicos futuros relacionados con ingresos audiovisuales y comerciales”.