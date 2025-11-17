La Justicia dicta sentencia: el Circuito del Motor de Tenerife queda en el aire

La Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) pedirá la paralización inmediata de las obras del circuito del motor después de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Santa Cruz de Tenerife haya estimado su recurso, en el que sostiene que ha caducado la Declaración de Impacto Ambiental.
En concreto, el Juzgado dictó sentencia el pasado 10 de noviembre en relación con el recurso contencioso administrativo interpuesto por ATAN contra una resolución de la Consejería de Carreteras del Cabildo de Tenerife, de enero de 2023, referente a la aprobación definitiva del proyecto de obra de la pista de velocidad en el Parque Internacional del Motor de Tenerife, en Granadilla.
Según la sentencia, que ha facilitado ATAN, el Juzgado ha acordado estimar el recurso interpuesto por esta asociación anulando y dejando sin efecto la citada resolución del Cabildo de Tenerife.
Esta sentencia es la cuarta y última de las dictadas en los cuatro procedimientos en los que el Cabildo de Tenerife dividió la aprobación del proyecto del Parque Internacional del Motor de Tenerife; tres de las cuales han sido favorables a ATAN y una de ellas a la institución insular.
En este último caso, añade la asociación ecologista, el fallo judicial viene a reforzar la posición que viene manteniendo ATAN desde hace años acerca de que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de este proyecto de 2011 está caducada, pues no se habían iniciado las obras más de 12 años después de su otorgamiento.
ATAN entiende que era de aplicación el motivo de caducidad de la normativa reguladora de la evaluación de impacto ambiental y es precisamente esta la causa de estimación de la sentencia.
Además, la sentencia también da la razón a ATAN en relación con la demanda de que el proyecto aprobado es contrario a la Ley Catálogo Canario de especies protegidas.
Por ello, ATAN lamenta que el Cabildo de Tenerife, a pesar de los reveses judiciales sufridos y de conocer “la grave afección” al territorio, al patrimonio natural y cultural que están causando las obras, ha continuado con su ejecución “a todo ritmo con el fin de consolidar por la vía de los hechos consumados los proyectos”.
Con ello, prosigue la asociación, el Cabildo sigue sin atender a las consecuencias que podría tener la anulación del proyecto; en lo que a su juicio supone “otra muestra del desprecio de sus representantes por el interés general y los valores de esta Isla”.
Añade ATAN que en los expedientes consta que hubo funcionarios del Cabildo que alertaron, antes de la aprobación definitiva de los proyectos, que la declaración de impacto ambiental estaba caducada, sin embargo, los responsables políticos y los miembros de la comisión insular de evaluación “desoyeron estas advertencias de los técnicos”.
ATAN va a solicitar al Juzgado la paralización inmediata de las obras anuladas, en ejecución de la sentencia dictada.