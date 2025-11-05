El comercio de Santa Cruz reclama más presencia policial y recursos ante los sintecho

Cerca de medio centenar de representantes del tejido comercial y de la restauración de la capital han trasladado al Ayuntamiento de Santa Cruz su preocupación por los problemas de convivencia ciudadana que se registran en determinadas zonas del centro y en otros distritos del municipio ante la elevada presencia de personas en situación de calle.
En un encuentro mantenido el pasado lunes con el alcalde, José Manuel Bermúdez, para analizar la situación del sinhogarismo en la ciudad, los empresarios manifestaron su preocupación ante el incremento de la presión asistencial y la saturación de los recursos municipales destinados a la atención de las personas sin hogar, por lo que ambas partes acordaron reforzar la presencia de la Policía Local y mejorar los canales de información y coordinación con los empresarios para garantizar una actuación eficaz y respetuosa con todos los ciudadanos.
En la reunión, en la que también estuvieron presentes el primer teniente de alcalde, Carlos Tarife, y las concejalas de Políticas Sociales, distrito Centro-Ifara, y Sociedad de Desarrollo, Charín González, Purificación Dávila y Carmen Pérez, respectivamente, el regidor subrayó que “Santa Cruz es el municipio de toda Canarias que más recursos destina a la atención de las personas sin hogar, más de cuatro millones de euros anuales, pero necesitamos que el resto de administraciones asuman también su parte de responsabilidad. La ciudad no puede continuar soportando sola un fenómeno que es insular y autonómico”.
El alcalde añadió que “seguiremos actuando con firmeza y humanidad, pero también con exigencia: acudiremos a las instancias que sean necesarias para que se cumpla la Ley de Servicios Sociales y la de Dependencia y se garantice una respuesta coordinada y justa”.
Este encuentro, que se enmarca en la ronda de contactos iniciada por el Consistorio con colectivos implicados en el sinhogarismo, que ha incluido encuentros previos con el personal técnico municipal, entidades del tercer sector y responsables del Gobierno de Canarias, que continuará con reuniones con la Diputada del Común, Cabildo, Fiscalía y Policía Local.
Encuentros de los que Bermúdez dijo que sirven para que “se conozcan los datos tal y como son, que reciban toda la información de primera mano y, por otro, para darles voz y escuchar sus peticiones, su problemática y estar unidos en la búsqueda de soluciones”.
La edil de Políticas Sociales, Charín González, apuntó que “es urgente que la Dirección General de Salud del Gobierno de Canarias habilite recursos específicos para personas sin hogar con problemas de salud mental, y que el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria amplíe las plazas sociosanitarias en toda la Isla, no solo en la capital”. Asimismo, advirtió que “otros municipios deben implicarse y dejar de derivar a personas hacia Santa Cruz, porque la ciudad está al límite de su capacidad”.
El Ayuntamiento se comprometió, además, a mantener abiertas las vías de diálogo con los sectores sociales y económicos, a continuar las reuniones con el Cabildo, la Fiscalía y los cuerpos de seguridad, y a solicitar el cumplimiento de la Ley de Dependencia, recurriendo a la Diputada del Común u otras instancias, si fuera necesario.