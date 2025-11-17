Confirmado: Tenerife Music Festival regresará en 2026

La organización del Tenerife Music Festival ha anunciado oficialmente las fechas de su edición de 2026: se celebrará los días 12 y 13 de junio de 2026 en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife. El anuncio marca un nuevo hito para este evento musical que, tras un exitoso año en 2025, apunta a consolidarse como cita clave del verano en Canarias.
La localización elegida, el Puerto de Santa Cruz de Tenerife, vuelve a acoger un festival de primer nivel, aprovechando su infraestructura al aire libre, acceso marítimo y terrestre, y su capacidad para recibir a un público tanto local como internacional.
¿Qué esperar de la edición 2026?
Aunque todavía no se han anunciado los primeros artistas confirmados, la organización ha adelantado que los “primeros nombres se harán públicos próximamente” y que se mantiene la apuesta por mezclar grandes estrellas internacionales con talento local canario.
Cabe recordar que la edición de 2025 contó con un cartel de primer nivel con artistas como Maná, Residente o Vanesa Martín.