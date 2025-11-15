sociedad

Sorprendente dato de la DGT: denuncian a siete de cada diez guaguas escolares en Canarias

La proporción de guaguas sancionadas en las islas fue muy superior a la que se registró en el conjunto de España
La Dirección General de Tráfico (DGT) impulsa hasta el 16 de noviembre una nueva campaña especial de vigilancia y control centrada en el transporte escolar. En el caso de Canarias, la última se realizó en enero de 2025, donde el 71,5% de las guaguas fue denunciada por incumplir la normativa vigente, es decir, de los 362 vehículos objeto de control, 259 fueron denunciados frente a solo 103 que no lo fueron.

La proporción de guaguas sancionadas en las islas fue muy superior a la que se registró en el conjunto de España, de media el 27%.

La mayoría de las denuncias tramitadas estuvieron generadas por irregularidades administrativas, como es habitual, tales como no disponer de la resolución de la autorización especial para realizar transporte escolar o no tener suscrito el seguro obligatorio de responsabilidad civil que exige la ley.

Los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil como los de las policías locales de los municipios que han decidido sumarse a la campaña, vigilan especialmente que los vehículos circulen a la velocidad permitida y que sus conductores no hagan uso del teléfono móvil u otros aparatos que supongan distracción, las causas de los siniestros más habituales.

También se están realizando controles de alcohol y drogas entre los conductores y el uso del cinturón.

