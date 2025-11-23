Diario de Avisos, líder absoluto de la prensa en Canarias

DIARIO DE AVISOS ha cerrado el mes de octubre como el periódico más leído de Canarias y se consolida como líder absoluto de la prensa regional. Como colofón de un año extraordinario, DIARIO DE AVISOS registró un total de 1.693.099 usuarios únicos, según certifica la firma GfK DAM, consultora oficial para la medición de lectores en los medios de comunicación en España.
Según estos datos sometidos a auditoría pública, DIARIO DE AVISOS supera en más de 600.000 lectores al periódico El Día, su competidor en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, que apenas logra alcanzar un cuarto puesto en el ranking con tan solo 1.036.598 usuarios. En segundo lugar figura Canarias 7, con un total de 1.226.401 usuarios, y en tercera posición La Provincia, con 1.072.219 lectores.
DIARIO DE AVISOS también ha pulverizado todos los récords de audiencia media diaria, con 271.367 lectores y más de 17 millones de páginas vistas. Este liderazgo indiscutible se completa con los datos e informaciones compartidas en las distintas redes sociales, faceta en la que este periódico destaca sobremanera como la primera opción de consulta elegida por los canarios, marcando una gran distancia con el resto de medios de comunicación.
Referente para los canarios
Estos datos avalan que DIARIO DE AVISOS se ha convertido en el referente informativo para los canarios. También destaca el hecho de que este periódico obtiene el mayor consumo audiovisual de la prensa regional española, gracias a la variada oferta de su plataforma multimedia alojada en su web corporativa, en la que se pueden visionar cada día más de medio centenar de noticias de producción propia, información meteorológica de todas las islas, espacios culturales y de entretenimiento, además del seguimiento en directo de distintos eventos.
La plataforma multimedia de DIARIO DE AVISOS cuenta con dos canales audiovisuales que se pueden visualizar en línea a través de su dominio web.
Liderazgo nacional
Estos importantes datos coinciden con los excelentes resultados obtenidos por el periódico EL ESPAÑOL, que preside y dirige Pedro J. Ramírez, y en cuya propiedad también participa DIARIO DE AVISOS como socio de referencia. EL ESPAÑOL se ha convertido en el periódico más leído en España en 2025, superando a cabeceras históricas como El País, El Mundo o ABC.
Es la primera vez que un diario nativo digital ostenta el liderazgo durante 16 meses consecutivos en España. Tradicionalmente, esta distinción ha correspondido a medios de comunicación que cuentan con el respaldo de una cabecera impresa. EL ESPAÑOL logró cerrar el mes de octubre con un total de 18,8 millones de usuarios únicos, según los datos certificados por GfK.
El mayor grupo multimedia
DIARIO DE AVISOS forma parte del Grupo Plató del Atlántico, el mayor conglomerado multimedia de Canarias y uno de los más importantes de España. Este holding dispone de las mayores instalaciones audiovisuales de cine y televisión de nuestra comunidad, ubicadas en Santa Cruz de Tenerife.
También cuenta con ATLÁNTICO TELEVISIÓN y ATLÁNTICO RADIO, las primeras cadenas autonómicas privadas de Canarias; el periódico DANEWS.EU, que se edita en inglés y castellano; además de sus propias productoras para la generación de contenidos de entretenimiento y servicios cinematográficos.