DocuRock exhibe en Equipo PARA el documental ‘Punk rock en Gran Canaria’

El documental Punk rock en Gran Canaria. Supervivencia y combate se estrena en Tenerife en el marco del festival DocuRock. La película, de 38 minutos, se proyecta este jueves (21.00 horas) en el santacrucero Equipo PARA, con presencia de su director, José María de Páiz, quien mantendrá un coloquio con el público tras el pase. La entrada es libre hasta completar el aforo.
El punk rock en Gran Canaria es una escena oculta, casi subterránea. Desde los años 80 del siglo XX han sido numerosos los grupos que han vomitado su rabia y disconformidad con muchos de los patrones de la sociedad. Sus protagonistas analizan y cuentan en este documental las claves de un movimiento que, pese a las dificultades, se resiste a claudicar.
El film ha contado con la producción de Yotty Delgado y Guataca Films. La imagen y el sonido es obra de Álvaro Carrero Puig, mientras que la edición y documentación, de Luis Miguel Guadalupe.
La película hace un recorrido histórico por la escena del punk rock en Gran Canaria, desde los 80 hasta los 2000. José María de Páiz incluye 16 entrevistas a componentes de bandas como Psicosis Crítica, Hemorragia Sexual, Toke de Keda, Malformaciones Kongénitas, Potaje de Perros, Enac Ska, Represión 24 horas, Akrataka, Cosecha Urbana, Gobierno-No Karrancio o Skachacs.
Las letras de los grupos punk muestran su disconformidad con el sistema. Se hace hincapié en el movimiento de insumisión que hubo en Canarias en los 90. “Sabíamos lo que queríamos: ser desagradables. Una música desagradable, letras desagradables y una estética desagradable. Y ya lo teníamos. El punk se desarrolló con mucha originalidad en Canarias. No éramos copia de nada”, expresa Alberto el Troll, componente de Psicosis Crítica y Hemorragia Sexual, en el documental.
“Yo no grito, yo canto con rabia”, afirma Isa, integrante de Akrataka, en un momento dado del film. “Hay locales de folclore, hay locales para las murgas, pero parece que no interesa que haya locales para grupos de punk o rock”, comenta Karlutxi, de Cosecha Urbana.
El Festival Internacional DocuRock 11 está patrocinado por el Cabildo de Tenerife, el Gobierno de Canarias (a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural), el área de Cultura del Ayuntamiento de La Laguna y el el área de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.