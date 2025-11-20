Una experta, sobre la droga ‘de moda’ que causa estragos en Tenerife: “Puedes acabar en silla de ruedas”

Una nueva droga que causa tantos estragos y está tan extendida, que la Policía Local de Adeje ha advertido en sus redes sociales sobre el consumo de la misma. El óxido nitroso, o gas de la risa, gana terreno entre los jóvenes por su bajo precio y su facilidad para ser adquirida, pero es mucho más peligrosa de lo que pueda parecer.
Soraya Paz Montelongo es doctora en Ciencias de la Salud por la ULL y experta en Toxicología, toda una referencia a nivel nacional en la materia. En declaraciones al programa De la noche al día, de Canarias Radio, advertía de la peligrosidad de esta droga: “Es muy fácil de comprar. En Amazon, por ejemplo, se puede comprar, porque se vende para ser utilizada en cocina. Paquetes de 50 capsulias pequeñas se pueden aquirir por solo 40 euros”.
Los peligros de esta droga
Según Paz, al consumir esta droga se alcanza una “sensación de euforia rápida, con risa incontrolable y “sensación de disociación”. “Puede llegarse a la hipoxia, posible asfixia o, incluso, parada cardiaca y hay predisposición a ello. Al ser un anestésico, por ejemplo, se pueden producir caídas por desmayos”, apunta la experta.
Además, si es consumida a largo plazo, la droga puede inactivar la vitamina B12, algo asociado a neuropatías o “daño medular irreversible pudiendo dejar al consumidor que la consuma durante mucho tiempo en silla de ruedas”.
Prohibición
El Reino Unido ha decidido prohibir el uso del óxido nitroso, conocido popularmente como gas de la risa, una sustancia muy extendida en Europa y especialmente consumida por jóvenes británicos durante sus vacaciones en Canarias.
Según el Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad, el óxido nitroso se utiliza en el ámbito médico como anestésico. El documento explica que “los gases anestésicos de uso médico incluyen el éter, el cloroformo, el halotano y el óxido nitroso”, un gas incoloro empleado habitualmente para sedación y alivio del dolor.
En el Archipiélago, el consumo recreativo de esta sustancia es frecuente en zonas turísticas y de ocio nocturno, como Las Verónicas, en el sur de Tenerife. Aunque poseer o consumir el gas no constituye un delito, su venta con fines recreativos sí está prohibida.
El bajo coste en el Reino Unido —unos 10 euros por tres globos— ha contribuido a su popularidad entre los jóvenes de 16 a 24 años, el grupo que más lo utiliza.
El Gobierno británico ha adoptado esta medida tras analizar estudios científicos que demuestran que el uso prolongado o excesivo del óxido nitroso puede provocar daños neurológicos. Por este motivo, la sustancia ha sido incluida en la lista de drogas controladas, y su fabricación o distribución con fines recreativos podrá castigarse con multas o penas de hasta 14 años de prisión.
Gas de la Risa, una peligrosa droga
El óxido nitroso es una sustancia recreativa popular, especialmente entre los jóvenes, que puede causar defectos neurológicos graves y a veces permanentes, según una nueva revisión publicada en ‘CMAJ’ (Canadian Medical Association Journal), que pretende ayudar a los médicos a reconocer los signos de toxicidad por su consumo.
Barato y fácil de obtener en internet, se utiliza cada vez más para un colocón rápido. En la Encuesta Mundial sobre Drogas de 2021, el 10% de todos los encuestados, y el 15% de los encuestados canadienses, indicaron haber consumido la droga el año anterior.
“El bajo coste y la facilidad de acceso al óxido nitroso lo convierten en una droga recreativa popular, especialmente entre los más jóvenes”, escribe el doctor Cyrille De Halleux, especialista en medicina interna, cuidados críticos y residente en The Hospital for Sick Children (SickKids) y jefe de la División de Farmacología Clínica y Toxicología de la Universidad de Toronto (Canadá).
El uso crónico de óxido nitroso puede causar deficiencia funcional de vitamina B12, que puede tener efectos sobre la salud a largo plazo, especialmente consecuencias neurológicas. Las tres manifestaciones más comunes de la toxicidad son daños en la médula espinal (mielopatía), daños nerviosos que afectan a la fuerza y la sensibilidad (neuropatía) y anomalías del comportamiento (encefalopatía). El tratamiento incluye la interrupción del uso de la sustancia, la administración de suplementos de vitamina B12 y metionina.
“Los clínicos deberían preguntar sobre el uso de óxido nitroso en pacientes con hallazgos inexplicables que sugieran deficiencia de vitamina B12 u otros síntomas neurológicos compatibles”, concluyen los autores.