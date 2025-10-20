El gas de la risa, muy consumido en Canarias, se cobra una nueva víctima: la influencer Amy Leonard, de 20 años

Amy Louise Leonard, una joven maquilladora e influencer británica de 20 años, falleció tras inhalar óxido nitroso, comúnmente conocido como gas de la risa. La noticia fue confirmada por su familia a través de una campaña en GoFundMe, creada para recaudar fondos con el fin de cubrir los gastos del funeral. En la publicación, sus seres queridos la recordaron como una persona “única, llena de amor, risas y vitalidad”.
Según relataron los familiares, Amy desarrolló coágulos de sangre en el corazón y en los pulmones como consecuencia del consumo de esta sustancia. Su madre, Catrina Proctor, explicó que su hija le admitió haber inhalado el gas poco antes de ser ingresada en el hospital.
Prohibido en el Reino Unido y usado en Canarias
El Reino Unido ha decidido prohibir el uso del óxido nitroso, conocido popularmente como gas de la risa, una sustancia muy extendida en Europa y especialmente consumida por jóvenes británicos durante sus vacaciones en Canarias.
Según el Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad, el óxido nitroso se utiliza en el ámbito médico como anestésico. El documento explica que “los gases anestésicos de uso médico incluyen el éter, el cloroformo, el halotano y el óxido nitroso”, un gas incoloro empleado habitualmente para sedación y alivio del dolor.
En el Archipiélago, el consumo recreativo de esta sustancia es frecuente en zonas turísticas y de ocio nocturno, como Las Verónicas, en el sur de Tenerife. Aunque poseer o consumir el gas no constituye un delito, su venta con fines recreativos sí está prohibida.
El bajo coste en el Reino Unido —unos 10 euros por tres globos— ha contribuido a su popularidad entre los jóvenes de 16 a 24 años, el grupo que más lo utiliza.
El Gobierno británico ha adoptado esta medida tras analizar estudios científicos que demuestran que el uso prolongado o excesivo del óxido nitroso puede provocar daños neurológicos. Por este motivo, la sustancia ha sido incluida en la lista de drogas controladas, y su fabricación o distribución con fines recreativos podrá castigarse con multas o penas de hasta 14 años de prisión.
Gas de la Risa
El óxido nitroso es una sustancia recreativa popular, especialmente entre los jóvenes, que puede causar defectos neurológicos graves y a veces permanentes, según una nueva revisión publicada en ‘CMAJ’ (Canadian Medical Association Journal), que pretende ayudar a los médicos a reconocer los signos de toxicidad por su consumo.
Barato y fácil de obtener en internet, se utiliza cada vez más para un colocón rápido. En la Encuesta Mundial sobre Drogas de 2021, el 10% de todos los encuestados, y el 15% de los encuestados canadienses, indicaron haber consumido la droga el año anterior.
“El bajo coste y la facilidad de acceso al óxido nitroso lo convierten en una droga recreativa popular, especialmente entre los más jóvenes”, escribe el doctor Cyrille De Halleux, especialista en medicina interna, cuidados críticos y residente en The Hospital for Sick Children (SickKids) y jefe de la División de Farmacología Clínica y Toxicología de la Universidad de Toronto (Canadá).
El uso crónico de óxido nitroso puede causar deficiencia funcional de vitamina B12, que puede tener efectos sobre la salud a largo plazo, especialmente consecuencias neurológicas. Las tres manifestaciones más comunes de la toxicidad son daños en la médula espinal (mielopatía), daños nerviosos que afectan a la fuerza y la sensibilidad (neuropatía) y anomalías del comportamiento (encefalopatía). El tratamiento incluye la interrupción del uso de la sustancia, la administración de suplementos de vitamina B12 y metionina.
“Los clínicos deberían preguntar sobre el uso de óxido nitroso en pacientes con hallazgos inexplicables que sugieran deficiencia de vitamina B12 u otros síntomas neurológicos compatibles”, concluyen los autores.