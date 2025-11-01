El céntimo forestal sobre el combustible entra en vigor este mes en Tenerife

El Pleno del Cabildo aprobó ayer de forma definitiva, con solo los votos del Gobierno insular (CC-PP) y el rechazo del PSOE y Vox, la implantación del denominado céntimo forestal, que supondrá un recargo de un céntimo de euro (0,01) por litro de gasolina y gasóleo para vehículos y que se destinará íntegramente a políticas medioambientales. Según concretaron posteriormente fuentes del Cabildo, la medida, con su consiguiente modificación de la ordenanza fiscal reguladora, entrará en vigor este mes, una vez se publique en el BOP, lo que se estima que sea en aproximadamente una semana y media.
Esta medida fue aprobada de forma provisional en el pleno del pasado julio, tras lo que se abrió un periodo de exposición pública durante el que se recibieron dos reclamaciones de los ayuntamientos de La Victoria de Acentejo y Fasnia, otra de la AAVV Plataforma Los Silos Isla Baja y nueve de carácter particular, mostrando su oposición y solicitando su retirada, explicó el director insular de Hacienda, Juan Carlos Pérez Frías. “Entendemos que esta modificación de la ordenanza cumple la normativa vigente y por lo tanto se han desestimado”, apuntó.
Desde el PSOE insistieron en su rechazo a este “impuesto injusto e innecesario” para los tinerfeños, mientras que el Gobierno insular no quiere “cobrar a los turistas que vienen a alojarse a Tenerife porque no han querido implantar la ecotasa turística”, denunció el portavoz del grupo, Aarón Afonso.
Por otra parte, el pleno aprobó una modificación presupuestaria de 52 millones para diferentes actuaciones, aunque no se pudo incluir una enmienda para destinar 325.000 euros a una subvención a Cruz Roja para un recurso alojativo en el Sur para personas en situación de sinhogarismo que estén pasando por algún proceso sanitario y requieran de un lugar apropiado para su recuperación, ya que su inclusión requería del voto unánime de todos los partidos y Vox votó en contra.
Al final del debate de este punto, una representación de trabajadores del IASS interrumpió el pleno para denunciar la situación de “vulnerabilidad alarmante” de los centros, permitiéndoles Lope Afonso, como presidente accidental en ese momento, que leyeran su manifiesto, en el que denunciaron “la falta de equipamiento adecuado, así como la deficiente dotación de personal” e hicieron un llamamiento para solucionar estos problemas.
Teide
Por otra parte, la consejera de Medio Natural, Blanca Pérez, compareció a petición del PSOE para explicar las medidas adoptadas por el Gobierno insular en el Parque Nacional del Teide en este mandato, así como las que se van a poner en marcha.
Blanca Pérez recordó todas las acciones adoptadas para reforzar la protección, la vigilancia y la gestión sostenible de dicho espacio y afirmó que, a futuro inmediato, “la movilidad sostenible juega un papel fundamental, tal y como dice el nuevo Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG), que entrará en vigor pronto y nos permitirá controlar y regular los accesos al parque nacional, según lo que hablemos en el plan de movilidad”, en el que, apuntó, participarán todos los “actores implicados”, como montañeros, senderistas, grupos del Cabildo y la ciudadanía.
Un plan de movilidad que priorizará el transporte colectivo, público o discrecional, en el caso de los turistas, pero la consejera enfatizó que “los tinerfeños y tinerfeñas podrán seguir subiendo libremente y sin costes al Teide y en condiciones de preferencia”. “Los tinerfeños no son el problema de la masificación, y tenemos muy claro que no deben de salir perjudicados en este nuevo sistema”, apuntó.
Blanca Pérez anunció que el presupuesto del Cabildo para 2026 incluye 200.000 euros para dicho estudio de movilidad, que analizará las mejores medidas de acceso y transporte en el marco del PRUG, así como 950.000 euros para la licitación del servicio de seguridad prestado por guardas rurales en el Teide y los miradores de la Corona Forestal. Además de una RPT para reforzar la plantilla de agentes de medio ambiente.
Mientras, el portavoz de CC, José Miguel Ruano, puso en valor que en un mes aproximadamente “podremos contar con el PRUG en vigor” y que dentro de poco también se prevé aprobar el decreto de transferencia de competencias, lo que supondrá una mejora en la gestión, conservación y la visita al parque nacional. Y anunció que está previsto que se incorporen catorce guaguas lanzaderas.
Desde el PSOE, Javier Rodríguez denunció que no ha descendido la presión sobre el parque nacional, así como que solo hay dos líneas de Titsa, con una única salida cada una, para acceder al parque nacional desde el Norte y el Sur. “Ustedes están condenando nuestro lugar más emblemático con sus políticas”, afirmó.