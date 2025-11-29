El film ‘El perfume de Irak’ clausura en Puerto de la Cruz Miradas Afroindígenas

El Festival Internacional de Cine de Realidad de Canarias, Miradas Afroindígenas, se cierra este sábado en Puerto de la Cruz con una agenda dedicada al cine de realidad que usa la animación como herramienta creativa para narrar problemáticas complejas y sensibles. La película que se ha escogido para clausura en la Sala Timanfaya es El perfume de Irak, de Léonard Cohen (Francia, 2024), que se estrena en Canarias (19.30 horas).
La agenda en torno a la animación incluye el pase de las dos cintas que forman parte de la muestra Docuanima y la sección Café con…, para tratar sobre las claves del sector con sus protagonistas. Mientras que para acudir a las proyecciones es necesario comprar entradas en la página web del festival (miradasafroindigenas.com), el acceso al Café con… es libre hasta completar el aforo.
La película de Cohen narra la historia del periodista franco-iraquí Feurat Alani, desde su infancia en Francia hasta su madurez y su proceso creciente de toma de conciencia sobre las realidades sociales y políticas, al conocer el país de sus padres bajo la dictadura de Saddam Hussein, la ocupación estadounidense y el control de Estado Islámico.
Docuanima incluye también Olivia y las nubes, de Tomás Pichardo Espaillat (República Dominicana, España; 2024), que se proyecta desde las 17.00 horas. La cinta explora con elementos surrealistas el imperecedero poder del recuerdo del amor.
En el Café con… (16.00 horas) dialogan el productor en Red Animation, y organizador del colectivo de artistas y profesionales del audiovisual, la animación y el cómic Gremio Tenerife, Guillermo Peraza, y la directora creativa de Mariposas Negras, María Pulido. Abordarán las posibilidades expresivas que se abren en un nuevo y creciente espacio creativo, el que surge al combinar el cine de realidad con la animación y el enriquecimiento de las formas de contar historias a partir de esa fusión.
La agenda de proyecciones incluye las dos películas de directores canarios que restan por mostrarse entre las seleccionadas en la experiencia competitiva del festival bajo el nombre D. O. Canaria. Desde las 12.00 horas se exhiben Escuchar la sombra (España, 2024), donde Miguel Morales indaga en la historia oculta de miles de personas que desde Cuba cruzaron el océano para combatir el fascismo en defensa de la II República, y Cartas desde el zoo (España, 2024), en la que David Pantaleón reflexiona sobre libertad y encierro al explorar los vínculos entre las cárceles, los zoológicos y la sociedad.
SINPROMI
Miradas Afroindígenas Market se desarrolló entre el pasado martes y hasta ayer viernes. Este mercado exploró las oportunidades que la industria cinematográfica ofrece para un cine de realidad singular y creativo, sostenido por narrativas propias. Un cine -sin intromisión de miradas ajenas- de sectores, pueblos, colectivos y comunidades que quedan en los bordes de las líneas de fuerza del sistema social mundial y que, sin embargo, reclaman con voz potente y una creatividad poderosa el lugar que les corresponde en el concierto de voces planetarias desde el sur global.
En estos objetivos coinciden el festival Miradas Afroindígenas y Sinpromi, perteneciente a la Consejería de Acción Social del Cabildo de Tenerife, al compartir el compromiso de visibilizar y dignificar situaciones de vulnerabilidad. “Apoyar al festival es apoyar las realidades que han puesto de manifiesto, que son las mismas que tratamos de ayudar, potenciar y promocionar a través de nuestro trabajo y de la función pública que desarrollamos”, pone de relieve el consejero delegado de Sinpromi, Adal García Pueyo.