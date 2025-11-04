economÍa

El paro en Canarias sube con 2.306 desempleados en octubre

Según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social
El SEPE confirma cuándo puede un trabajador que dimite cobrar el paro
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 2.306 personas en octubre en Canarias en relación al mes anterior (+1,59%), hasta los 147.679 desempleados, aunque a nivel interanual el paro bajó en las islas un 7,41% (11.819 parados menos), según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Por provincias, en Santa Cruz de Tenerife encabezó el aumento del desempleo en el archipiélago con 1.503 parados más respecto al mes anterior (+2,5%) aunque si se compara con el mismo mes del año pasado se registra una caída de 5.858 personas (-7,59%), situándose el número de desempleados en 71.311.

  1. El SEPE confirma cuándo puede un trabajador que dimite cobrar el paroEl SEPE confirma cuándo puede un trabajador que dimite cobrar el paro
  2. El empleo empieza a dar señales de ralentización en CanariasEl empleo empieza a dar señales de ralentización en Canarias

Las Palmas, por su parte, tuvo una subida del paro de 803 personas en términos mensuales (+1,06%) y una bajada de 5.961 personas en términos interanuales (-7,24%), hasta los 76.368 parados.

En cuanto a sexos, de los 147.679 desempleados registrados en octubre en Canarias, 62.542 fueron hombres y 85.137 mujeres. Además, de este total de parados, 8.702 eran menores de 25 años.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas