El XXX Festival del Cuento de Los Silos abre su taquilla

El XXX Festival Internacional del Cuento de Los Silos acaba de poner a la venta sus entradas a través de Internet para asistir a las distintas actividades de su programación. Los tiques pueden adquirirse a través de la página web del festival. En su sección correspondiente al programa (https://www.cuentoslossilos.es/programa/) , bajo cada una de las actuaciones que requieren compra de localidad, hay una casilla que redirige a la plataforma Tomaticket, para culminar la gestión con éxito.
La agenda de propuestas, que puede consultarse en el mismo apartado de la web, se desglosa en un total de 129 actividades desde las 16.00 horas del viernes 5 de diciembre a las 19.30 del lunes 8. Entre las principales novedades de esta edición, destaca la interpretación de Historia de un soldado, de Ígor Stravinski, a cargo de la Orquesta Sinfónica de Tenerife (OST), un espectáculo de una hora de duración que tendrá lugar el domingo 7 (19.00 horas) en el patio del antiguo Convento de San Sebastián.
Se trata de una intervención que el director del festival, el profesor de Literatura Española de la Universidad de La Laguna, narrador oral, escritor e investigador Ernesto Rodríguez Abad, ha calificado como un “plato muy fuerte” en el extenso menú que compone el programa cultural. El propio Rodríguez Abad acompaña a la OST como narrador en esta presentación.
El festival es un programa basado en el arte de la palabra y, al cumplir sus 30 ediciones, invita a algunos de los principales narradores que han pasado por Los Silos a lo largo de su historia, entre ellos, María Teresa Andruetto (Argentina), Antonio Rodríguez Almodóvar (Sevilla), Niré Collazo (Uruguay), Liliana Cinetto (Argentina), Emilio Lome (México), Eric Chartiot (Francia) y Romer YPunto (Venezuela).
Junto a ellos, creadores de otras disciplinas más allá de la literatura y la narración, como los artistas plásticos Francesca dell’Orto (Italia) y Ramón Freire (Cuenca); ella, autora del cartel de esta edición y de las ilustraciones del número 29 de la revista Mnemósyne, él, creador de los 10 cuadros que forman parte de la exposición Palabras ilustradas.
El Festival del Cuento se plantea rendir este año homenaje a Tomás de Iriarte. Sus fábulas cobrarán vida por las calles de Los Silos… Pero, además, propone indagar en otro Iriarte: el poeta erótico, casi desconocido para el público. Otra interesante novedad.