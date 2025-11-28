Los empresarios piden declarar la emergencia de movilidad en Tenerife

La Cámara de Comercio pidió ayer la declaración de emergencia de movilidad en Tenerife para que se acelere la tramitación administrativa y se agilice la construcción de carreteras.
En una rueda de prensa, el presidente de la entidad provincial, Santiago Sesé, llamó a seguir el modelo de la declaración de emergencia hídrica impulsada por el Cabildo, que ha dado “buenos resultados”.
Convocó a “buscar soluciones” a los problemas de movilidad. Al respecto, recalcó que esta medida “depende” de las administraciones locales, y permitiría hacer frente a los “procedimientos administrativos complicados” que caracterizan a este tipo de proyectos.
El presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santa Cruz de Tenerife arguyó que un buen número de ciudadanos sufren un “desgaste constante” para desplazarse por las vías de la Isla, hasta el extremo de que muchas empresas, por ejemplo, están implantando la jornada continua porque los trabajadores ya no pueden ir y volver de su casa al puesto de trabajo. A ello añadió el impacto en el medioambiente que generan las colas de tráfico, la “productividad perdida” y el absentismo.
A su vez, en una reacción a esas palabras, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, se abrió a “estudiar” esa propuesta, pero resaltó que el gobierno insular ha sido “valiente” con este problema estructural y que compete al Ejecutivo regional sacar adelante las obras estratégicas en la TF-1 y TF-5, que ya “están aprobadas”, y quedan pendientes de licitarse y adjudicarse. “Todos sabemos que es un gran desafío atender la situación de movilidad en Tenerife”, comentó Dávila.
La mandataria esgrimió que, aunque el tráfico es el principal quebradero de cabeza de Tenerife, que cuenta con un “número importante” de vehículos por habitante, superando incluso la media de “grandes conurbaciones urbanas”, sería “difícil” concretar este decreto en movilidad, que en todo caso correspondería a la Administración autonómica, que dispone en sus cuentas para 2026 de partidas para las obras estratégicas.
Se refirió al avance de los proyectos “más inmediatos”: en la TF-5, en el tramo entre Guamasa y Los Rodeos, que ya está en fase de salir a licitación, y en la TF-1, en el tramo que conduce hasta Playa de Las Américas, desde Oroteanda, así como el tramo de San Isidro a Oroteanda.
El vicepresidente primero de la Corporación insular, Lope Afonso, señala que la cuestión va “más allá” de la “voluntad política”: el difícil encaje jurídico. “La regulación de la declaración de emergencia está encaminada a atender una serie de supuestos tasados que tienen que ver con un riesgo imprevisible o inminente”, argumenta. “No es tan sencillo”, apostilla. “Con independencia de lo que se pueda estudiar, en un primer juicio, es complejo de encajar esta materia a nivel jurídico. Un supuesto diferente sería que, en una vía en concreto, un desprendimiento impidiera la continuidad o que el producto de un temporal hiciera que se interrumpa el tráfico en una autopista”.
El Consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife avaló el 18 de junio el documento de aprobación inicial del Plan de Movilidad Sostenible, una estrategia que contempla una inversión superior a los 5.000 millones de euros entre 2025 y 2035. Se trata de “la mayor inversión en movilidad jamás realizada en la Isla”, con la participación de los gobiernos canario y central.
La semana pasada, cuatro accidentes y varias averías en la TF-5 reactivaron las alarmas y avivaron el debate sobre la movilidad y la capacidad de carga de las carreteras de Tenerife.
Unos datos que traen cola: 870 vehículos por cada mil habitantes
El parque móvil de Tenerife lo componen 830.944 vehículos, incluyendo ciclomotores. Sin estos últimos, son 812.327. Esto supone en la Isla el equivalente a 870 vehículos por cada mil habitantes.
Además, implica que hay 408 vehículos por cada kilómetro cuadrado, unos datos de 2024 que superan con creces el global de Canarias, donde se contabilizan unos 259 vehículos por cada kilómetro cuadrado.
La diferencia con 2023 es de 9.402 vehículos más, una variación de 1,1%. Son cifras que traen cola.