El emprendimiento femenino avanza en un entorno en constante evolución

Cada 19 de noviembre, Día de la Mujer Emprendedora, el ecosistema español se mira en el espejo. La imagen es la de un emprendimiento que crece y se diversifica, pero hay algo que se mantiene constante: la brecha de género no termina de traspasar la barrera de la desigualdad. Aunque en los últimos años hay síntomas de mejora, persisten los obstáculos que hacen que este progreso no sea tan rápido como se desea.
Las mujeres están igual de motivadas que los hombres, cuentan con una formación equivalente y la edad para emprender es la misma, a partir de los 35 años, refleja el informe GEM España 2024-2025, del Observatorio del Emprendimiento de España. Sin embargo, esto no garantiza la igualdad de oportunidades.
España es el país donde se detectan menos oportunidades de negocio de los 51 analizados por el GEM. El miedo al fracaso continúa siendo ligeramente superior en ellas y afecta a la toma de decisiones; sobre todo, en los inicios. Ellas prefieren ir a lo seguro, de ahí que el 60% opten por el sector de servicios al consumidor debido a su baja barrera de entrada, pero con menos potencial para escalar.
La primera edición en Tenerife del programa Futuras consejeras reunió en el hotel Taburiente a veinticinco directivas canarias seleccionadas por su destacada trayectoria profesional y su potencial para incorporarse a consejos de administración y otros órganos de dirección.
El presidente de la CEOE de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Alfonso, resaltó el compromiso con “el buen gobierno corporativo y el desarrollo del talento directivo”. Efraín Medina, consejero de Empleo, Educación y Juventud del Cabildo, animó a impulsar acciones que favorezcan la presencia femenina en los espacios de decisión.
La sesión inaugural prosiguió con Natalia Martínez, directora de Proyectos de Liderazgo Femenino de CEOE Campus, e Isabel Aguilera, directora académica. Futuras consejeras es un programa de referencia nacional diseñado por la escuela de negocios Esade y aplicado en Tenerife con la implicación de la CEOE gracias a la financiación de la Corporación insular en el marco del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan).
En la WE Connect International, que promueve la emprendeduría y el liderazgo femenino en la alta dirección, las canarias Rosa Rodríguez y Marisa Amorós fueron seleccionadas, junto a otras diez participantes, para intervenir durante tres minutos ante una audiencia de más de 300 personas con compradores de grandes compañías.
El viceconsejero de Economía e Internacionalización del Gobierno regional y vicepresidente de Proexca, Gustavo González de Vega, acompañó en Madrid a las veinte empresarias isleñas que acudieron: “Hemos certificado ya a medio centenar de emprendedoras con enorme talento que ayudan a mover la economía de nuestro Archipiélago hacia mercados de gran proyección”.