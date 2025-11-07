Los empresarios valoran el avance en la obra de la TF-1 tras 20 años

La aprobación definitiva del proyecto de construcción del tercer carril de la autopista del Sur (TF-1), entre Oroteanda y Playa de Las Américas, por el Gobierno de Canarias ha sido bien acogida, como cabía esperar, por el sector empresarial de la comarca, que recordó que lleva más de 20 años reclamando el ensanche de este tramo, el de mayor congestión de tráfico de la principal arteria de comunicación sureña.
Los empresarios confían en que la obra, con una inversión de 175.486.976 y un plazo de ejecución de cuatro años, comience cuanto antes y también reclaman la aprobación de los dos carriles pendientes (uno por sentido) en el tramo entre San Isidro y Las Chafiras, obra también incluida en el proyecto global del tercer carril de la TF-1.
MÁS DE 20 AÑOS
“Esperamos que la licitación de esas obras sea ya inminente, nos gustaría que fuera en este mismo año para empezar a ver las palas mecánicas y los trabajos oficialmente iniciados”, manifestó ayer a este periódico Javier Cabrera, presidente del Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife (CEST), quien recordó que su organización lleva más de 20 años reclamando esta obra.
Por su parte, el empresario José Fernando Cabrera, presidente del Foro de Amigos del Sur de Tenerife (FAST), considera una “buena noticia para el Sur” la aprobación de un proyecto que calificó de “fundamental” para acabar con las colas kilométricas que se forman a diario, especialmente a la altura de Guaza (Arona). Cabrera espera que se publique próximamente la luz verde definitiva para el tramo entre San Isidro y Las Chafiras e insistió en arrancar cuanto antes otra obra “clave”: el falso túnel entre Fañabé y Playa de Las Américas, ya adjudicada.
El presidente del FAST transmitió su “felicitación” a José Luis Delgado, anterior director general de Infraestructura Viaria en el mandato de Ángel Víctor Torres, y al actual viceconsejero regional responsable del área de Carreteras, Francis González, “por el empeño que ambos han puesto”.
Javier Cabrera (CEST) se sumó a la felicitación y destacó la labor del viceconsejero: “Se ha implicado directamente en la gestión de estos proyectos, ha mantenido un contacto permanente con el empresariado y, además, ha venido a dar la cara cuando ha habido problemas”.
Para Antonio Luis González, presidente de la Asociación de Empresarios, Comerciantes y Profesionales de Arona (AECPA), las inminentes obras entre Oroteanda y Playa de Las Américas suponen una noticia de “gran calado”, puesto que permitirá una mayor fuidez de tráfico: “Redundará en una mejora en los desplazamientos de los trabajadores de Arona y Adeje, además de no obstaculizar la posibilidad de que muchos clientes acudan a los comercios de ambos municipios”.
CABILDO
La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, también se pronunció ayer y recordó que se atiende una “demanda histórica de la Isla”. “Ahora, una vez aprobado el proyecto y ya con todas las bendiciones, porque ha pasado todo el proceso de supervisión y de autorización ambiental, toca que el Gobierno lo saque a licitación”, subrayó.
El tramo, que comienza después del enlace de Oroteanda (kilómetro 64) y concluye pasando el enlace de Playa de Las Américas (kilómetro 73.760), contempla la implantación de un tercer carril por sentido y la mejora de los enlaces de Parque de la Reina, Guaza, Los Cristianos y Playa de Las Américas. Además, incluye la ampliación de la carretera del Hospital del Sur (TF-28) a dos calzadas separadas con dos carriles cada una, para que las incorporaciones desde la autopista hacia el centro sanitario se realicen de forma directa y segura.