EN VIVO | Arenas Club 0 – 3 CD Tenerife

El CD Tenerife defiende este sábado su liderato del grupo 1 de la Primera Federación de fútbol en el campo del Arenas Club de Getxo, de césped artificial y con unas dimensiones muy reducidas, en la decimotercera jornada del campeonato.
El partido se disputa en el estadio Gobela, donde no ha podido ganar ninguno de los seis equipos que lo han visitado durante el presente curso.
El equipo entrenado por Álvaro Cervera busca su quinto triunfo de la temporada fuera de casa -es el mejor visitante del grupo.