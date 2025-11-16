Filmoteca Canaria proyecta la película ‘Los ojos misteriosos de Londres’

El cine de terror clásico de finales de los 30 y los años 40 se distinguió por tramas más complejas y por la combinación de horror y suspense. Estas características están presentes en Los ojos misteriosos de Londres (Walter Summers, 1939), una de las cuatro películas que forman parte del ciclo Aquellos monstruos buenos, de Filmoteca Canaria.
El largometraje se podrá ver este martes en el Teatro Guiniguada, en Las Palmas de Gran Canaria, y el jueves en el Espacio La Granja, en Santa Cruz de Tenerife, en versión original. Las dos proyecciones empezarán a las 19.00 horas y las entradas se pueden adquirir en el sitio web de los respectivos teatros y en taquilla.
La trama gira alrededor del doctor Orloff (Béla Lugosi), un corredor de seguros que invierte parte de sus beneficios en un asilo para personas mayores. No obstante, el hombre realmente dirige una organización criminal que asesina a las personas que previamente han contratado sus servicios. Sus crímenes pasan desapercibidos hasta que un inspector (Hugo Williams) y la hija de una de las víctimas (Greta Gynt) colaboran para desenmascarar a Orloff.