inmigración

El Gobierno autoriza el traslado fuera de Canarias de 140 menores migrantes

A estos expedientes se suman los 39 que han sido archivados por tratarse de jóvenes que han sido declarados mayores de edad y los 15 archivados al oponerse la Fiscalía
El Gobierno autoriza el traslado fuera de Canarias de 140 menores migrantes
El Gobierno autoriza el traslado fuera de Canarias de 140 menores migrantes. DA
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

La Delegación del Gobierno en Canarias ha confirmado este jueves que ya ha autorizado el traslado a península de 140 menores migrantes no acompañados en el marco de las medidas adoptadas tras la declaración de contingencia migratoria extraordinaria en el archipiélago.

A estos expedientes se suman los 39 que han sido archivados por tratarse de jóvenes que han sido declarados mayores de edad tras informe del Ministerio Fiscal y los 15 archivados al oponerse la Fiscalía al traslado, ha indicado en un comunicado.

  1. El Cabildo de Tenerife investiga las presuntas agresiones e insultos racistas en un centro de menores tras la denuncia de DIARIO DE AVISOSEl Cabildo de Tenerife investiga las presuntas agresiones e insultos racistas en un centro de menores tras la denuncia de DIARIO DE AVISOS
  2. Omar, el niño de 15 años que llegó en patera a Canarias, fue tratado como un adulto y al que la justicia ha dado la razónOmar, el niño de 15 años que llegó en patera a Canarias, que fue tratado como un adulto, y al que la justicia ha dado la razón

Los expedientes de traslado han sido tramitados por las Subdelegaciones de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife y resueltos por la Delegación del Gobierno en Canarias, en base al real decreto 658/2025, aprobado el pasado julio, que regula las medidas a adoptar en situaciones de contingencia migratoria extraordinaria para la protección del interés superior de la infancia.

La Delegación del Gobierno ha recordado desde la notificación de la resolución de ubicación y traslado, Canarias debe ejecutar la salida del menor hacia la comunidad de destino en un plazo máximo de cinco días naturales.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas