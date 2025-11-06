El Gobierno autoriza el traslado fuera de Canarias de 140 menores migrantes

La Delegación del Gobierno en Canarias ha confirmado este jueves que ya ha autorizado el traslado a península de 140 menores migrantes no acompañados en el marco de las medidas adoptadas tras la declaración de contingencia migratoria extraordinaria en el archipiélago.
A estos expedientes se suman los 39 que han sido archivados por tratarse de jóvenes que han sido declarados mayores de edad tras informe del Ministerio Fiscal y los 15 archivados al oponerse la Fiscalía al traslado, ha indicado en un comunicado.
Los expedientes de traslado han sido tramitados por las Subdelegaciones de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife y resueltos por la Delegación del Gobierno en Canarias, en base al real decreto 658/2025, aprobado el pasado julio, que regula las medidas a adoptar en situaciones de contingencia migratoria extraordinaria para la protección del interés superior de la infancia.
La Delegación del Gobierno ha recordado desde la notificación de la resolución de ubicación y traslado, Canarias debe ejecutar la salida del menor hacia la comunidad de destino en un plazo máximo de cinco días naturales.