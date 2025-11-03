Grave accidente en Canarias: dos personas, en estado crítico

Cuatro personas han resultado heridas, dos de ellas de carácter crítico, tras la colisión de dos vehículos registrada este lunes en la carretera LZ-40, en el municipio de Tías (Lanzarote), según ha informado el 112 Canarias.
El accidente se produjo a las 15.02 horas y movilizó a varios recursos sanitarios y de emergencia de la Isla. Entre los afectados se encuentra un menor de 6 años que sufrió politraumatismos de carácter moderado y fue trasladado en una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC) al Hospital Doctor José Molina Orosa.
Asimismo, un hombre de 47 años presentó lesiones de carácter moderado, mientras que otro varón, de 35 años, fue atendido en estado crítico y evacuado en una ambulancia medicalizada al mismo centro hospitalario. La cuarta afectada, una mujer, también resultó politraumatizada y se encuentra en estado crítico. Fue trasladada tras ser estabilizada por el personal médico del SUC.