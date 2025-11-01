sucesos

Herido grave en la zona de ocio nocturno de Playa de Las Américas

El afectado, un hombre de 32 años, sufrió una caída accidental en la madrugada de este sábado
Herido grave en la zona de ocio nocturno de Playa de Las Américas. Archivo
Un hombre de 32 años resultó herido de gravedad la madrugada de este sábado tras sufrir una caída accidental en la zona de ocio nocturno de Playa de Las Américas, en el municipio tinerfeño de Arona.

El incidente ocurrió a las 01.22 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibió una alerta que informaba de una caída en altura y de que la víctima precisaba asistencia urgente.

Hasta el lugar se desplazó una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC), cuyo personal atendió al afectado y confirmó que presentaba un traumatismo craneal de carácter grave. Tras estabilizarlo, fue trasladado al Hospital Universitario Hospitén Sur.

En el operativo también intervinieron agentes de la Policía Nacional y la Policía Local, que colaboraron con los servicios sanitarios y se hicieron cargo de las diligencias correspondientes.

Por el momento no han trascendido más detalles sobre las circunstancias de la caída.

