Reyerta en La Gomera: varios heridos por arma blanca

Dos personas han resultado heridas este viernes, 31 de octubre, tras una reyerta en Valle Gran Rey, en La Gomera.
Según ha informado Televisión Canaria, la pelea comenzó en el interior de un bar de la zona de Vueltas y posteriormente se trasladó al exterior.
Durante el altercado, una de las víctimas sufrió heridas por arma blanca y otra por una botella.
Ambos heridos llegaron por sus propios medios al centro de salud de la localidad, desde donde fueron posteriormente trasladados por el Servicio de Urgencias Canario (SUC) al Hospital Insular Nuestra Señora de Guadalupe.
Fuentes sanitarias confirmaron que uno de los heridos ha recibido ya el alta médica, mientras que el otro permanece en observación, fuera de peligro.
Ya se ha detenido a dos personas como presuntas autoras de la agresión, mientras continúan las diligencias para esclarecer las circunstancias del suceso.
Apuñalamiento mortal en la misma zona de La Gomera
Este nuevo episodio de violencia se produce en el mismo municipio donde el pasado mes de marzo tuvo lugar un apuñalamiento mortal. En aquella ocasión, un hombre de 47 años falleció tras recibir una puñalada en el pecho en la vía pública después de intentar intervenir en una pelea entre dos personas, según relataron testigos presenciales.
El presunto autor, un varón de nacionalidad cubana y mediana edad, fue detenido y puesto a disposición judicial, ingresando en prisión provisional, comunicada y sin fianza por orden del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº1 de San Sebastián de La Gomera.
La investigación abierta se centra en un presunto delito de homicidio o asesinato.
A pesar de estos sucesos, La Gomera mantiene un índice de criminalidad 22 puntos por debajo de la media nacional, según los datos recogidos en el Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior.