Herido un motorista tras colisionar con un turismo en Tenerife

Un hombre de 44 años ha resultado herido este sábado por la noche tras una colisión entre una motocicleta y un turismo en la Avenida Adeje, en el municipio de Adeje.
El accidente se registró a las 20:02 horas, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias.
El motorista presentaba policontusiones de carácter moderado en el momento inicial de la asistencia, por lo que fue atendido en el lugar y posteriormente trasladado en una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC) al Hospital del Sur.
Tras recibir la llamada de alerta, el 112 activó de inmediato los recursos necesarios. El SUC se encargó de la atención sanitaria del herido, mientras que la Policía Local de Adeje intervino en la zona, regulando el tráfico y elaborando el atestado del accidente.