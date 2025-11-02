Incendio en un garaje de La Laguna

Una mujer de 47 años resultó afectada este domingo tras el incendio de un vehículo en el interior de un garaje situado en la calle Marcos del Castillo González, en el municipio de La Laguna. El incidente se produjo a las 15.16 horas, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.
La afectada presentó una intoxicación moderada por inhalación de humo y fue asistida en el lugar por el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC). Posteriormente, fue trasladada en una ambulancia de soporte vital básico al centro de salud La Laguna-Mercedes.
Hasta la zona se desplazaron los Bomberos de Tenerife, que realizaron el desalojo del edificio, extinguieron el fuego y ventilaron el garaje. Además, agentes de la Policía Nacional y Policía Local intervinieron para garantizar la seguridad perimetral y colaborar con el resto de los recursos de emergencia.
El 112 activó de inmediato los servicios necesarios tras recibir la alerta del incendio y coordinar la atención sanitaria y la intervención de los equipos de extinción.