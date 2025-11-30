Senderos nocturnos, el mundo del rol o un tardeo navideo: las actividades, gratis, para los jóvenes de Santa Cruz en Navidad

El Ayuntamiento de Santa Cruz, a través de la Concejalía de Juventud, ha preparado para el mes de diciembre una amplia programación de Distrito Joven dirigida a fomentar la participación juvenil, el aprendizaje creativo y el encuentro comunitario. Las actividades, que combinan formación, ocio saludable y nuevas tecnologías, se desarrollarán en distintos espacios municipales con el objetivo de acercar la oferta pública a jóvenes de todos los barrios.
El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, destacó que “la programación de diciembre consolida el compromiso de este Ayuntamiento con la juventud de la ciudad, ofreciéndoles espacios seguros, actividades de calidad y herramientas que contribuyen a su desarrollo personal y profesional”. El alcalde subrayó, además, que “Santa Cruz es hoy una ciudad con más oportunidades para sus jóvenes, y este programa de actividades itinerantes demuestra que seguimos avanzando por ese camino”.
Por su parte, la concejala de Juventud, Charín González, señaló que “Distrito Joven vuelve a demostrar que cuando se escucha a la juventud y se diseñan propuestas adaptadas a sus intereses, la participación crece y los resultados se notan”. Añadió que el objetivo es “ofrecer alternativas de ocio responsable, inclusión, creatividad y tecnología, dando cabida tanto a quienes buscan aprender como a quienes quieren expresarse o compartir tiempo con otros jóvenes”.
La programación arranca con el curso “Ciberseguridad para principiantes”, que se desarrollará todos los martes y jueves —los días 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23 y 30— en la Casa de la Juventud Mascareño, en horario de 17:30 a 19:30 horas. En estas sesiones, los jóvenes aprenderán a proteger su privacidad, reconocer amenazas como el phishing o el ciberacoso, y configurar redes sociales seguras mediante ejercicios prácticos y ejemplos reales.
El mes continúa con los ensayos de “Distrito Talent”, donde los participantes podrán perfeccionar sus actuaciones de cara a la presentación final del concurso. Las sesiones se celebrarán los martes y jueves 2, 9 y 16 en el Centro Comunitario 7 Islas, y los días 4 y 11 en el Centro Cívico Nuevo Obrero, siempre en horario de 17:00 a 20:00 horas. La actividad ofrece un espacio para desarrollar presencia escénica, creatividad y confianza, con acompañamiento de profesionales del ámbito artístico.
También en diciembre regresa “Aula Rol”, una propuesta que invita a los jóvenes a sumergirse en la creación de personajes y narrativas en un entorno guiado. Las sesiones tendrán lugar los miércoles 3, 10 y 17, de 17:00 a 20:00 horas, en el Centro Comunitario de Valleseco, donde se abordarán los sistemas, materiales y dinámicas que conforman un juego de rol completo.
La agenda incorpora además una actividad especial el viernes 5, dedicada a vivir la experiencia del rol de una manera más amplia y participativa en la Plaza de España, entre 17:00 y 21:00 horas, generando un espacio de encuentro al aire libre para la comunidad juvenil.
El ambiente navideño estará presente también en el esperado “Tardeo Joven Navideño”, una jornada de convivencia en la que los asistentes podrán disfrutar de manualidades, villancicos, juegos de mesa y maquillaje festivo, además de personalizar su propia talega con motivos navideños. Esta actividad, que se celebra en distintas localizaciones según programación interna, mantiene la esencia de cada edición: creatividad, participación y espíritu festivo.
Una de las citas estelares del mes será el “Sendero Nocturno Navideño”, previsto para el viernes 12, de 18:00 a 00:00 horas, por distintos puntos del centro de Santa Cruz. Los participantes recorrerán tramos sorpresa de la ciudad, resolverán pistas y visitarán rincones emblemáticos iluminados por la Navidad, en una experiencia que mezcla aventura, convivencia y descubrimiento urbano.
El espíritu competitivo también tendrá su espacio con el Campeonato Gaming, que se celebrará el sábado 27, de 10:30 a 13:30 horas, en la Casa de la Juventud Lázaro Silvito. Los jóvenes competirán en cuatro torneos simultáneos, tanto individuales como en equipo, fomentando habilidades de estrategia, cooperación y respeto entre jugadores.
Finalmente, diciembre se cerrará con el Encuentro Anual Christmas Fest, que tendrá lugar en el Espacio de la Recova, el viernes 19, de 17:00 a 20:00 horas, con una programación especial repleta de actividades sorpresa, actuaciones y dinámicas pensadas para despedir el año en comunidad. El evento se ha consolidado como uno de los momentos más esperados del programa, convirtiéndose en una celebración referente para la juventud chicharrera.