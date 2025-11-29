Llega el primer ‘Tardeo +60’ a Santa Cruz: brindis, música y baile para los mayores

El primer “Tardeo +60” llega este domingo a Santa Cruz gracias a la iniciativa de la Dirección General de Mayores y Participación Activa del Gobierno de Canarias, en la que la colaboración del Ayuntamiento capitalino, a través del Distrito Centro-Ifara y del área de Bienestar Social, impulsa una actividad novedosa que busca fomentar el envejecimiento activo y promover espacios de encuentro entre generaciones. La actividad tendrá lugar mañana, de 16:00 a 21:00 horas, en la Plaza del Príncipe, que se convertirá en un gran punto de reunión animado por la música, el baile y la convivencia.
El programa contará con distintas actuaciones, entre ellas la del cantante chicharrero Jadel, que liderará la propuesta artística con un repertorio diseñado especialmente para animar al público. Con motivo de la víspera de San Andrés, la cita incluirá también un brindis con castañas y vino, reforzando el ambiente festivo y la conexión con las tradiciones locales.
El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, valoró “la excelente coordinación entre administraciones” que ha permitido poner en marcha este nuevo proyecto, y subrayó la importancia del trabajo conjunto “entre el Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento y, especialmente, el Distrito Centro-Ifara y el área de Bienestar Social, que están impulsando iniciativas innovadoras para mejorar la calidad de vida de nuestros mayores”.
El regidor municipal afirmó que el Tardeo +60 “ofrece una alternativa distinta, atractiva y necesaria, que favorece hábitos saludables y crea espacios para compartir y disfrutar de la vida en comunidad”. Bermúdez añadió que esta propuesta “sitúa a nuestros mayores en el centro, reconociendo su vitalidad, su entusiasmo por participar y el papel esencial que desempeñan en la vida social de Santa Cruz”.
La concejala del Distrito Centro-Ifara, Purificación Dávila, destacó que esta actividad “realza el valor de un enclave tan representativo como la Plaza del Príncipe, un lugar perfecto para la convivencia, la música y el esparcimiento de nuestros mayores”. Dávila señaló que desde el distrito se trabaja “para que las plazas y barrios continúen siendo espacios vivos, seguros y llenos de oportunidades para todas las edades”. Además, aseguró que este primer Tardeo +60 “quiere ser un homenaje a la alegría de vivir y a quienes han construido la ciudad, animando a seguir llenando Santa Cruz de actividad y buen ambiente”.
Por su parte, la concejala de Bienestar Social, Charín González, explicó que este encuentro “se integra en la estrategia municipal de participación activa, orientada a construir una ciudad más inclusiva, cercana y comprometida con las necesidades de las personas mayores”. González resaltó que el Tardeo +60 “no es un evento aislado, sino el inicio de un modelo de ocio que aspiramos a consolidar como parte de la programación estable dirigida a nuestros mayores”.
La directora general de Mayores y Participación Activa del Gobierno de Canarias, Verónica Meseguer, explicó que “se trata de un evento que surge de las demandas que nos realizan las personas mayores y que iremos celebrando en diferentes municipios de todas las islas”, a la vez que manifestó que “Tardeo +60 es una de las actividades del Plan de Mayores Maresía que hemos puesto en marcha y que está destinados a promover el envejecimiento activo, la participación social, la innovación y la protección de los derechos de las personas mayores en Canarias”.
El Ayuntamiento de Santa Cruz invita a toda la ciudadanía, y especialmente a las personas mayores del municipio, a disfrutar de esta jornada festiva que combina tradición, música y convivencia, y que nace con la vocación de convertirse en un encuentro habitual en la vida social de la ciudad.