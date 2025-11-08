La Laguna desembarca un año más en la Isla Calavera

El Festival de Cine Fantástico de Canarias Ciudad de La Laguna Isla Calavera desplegó anoche su alfombra roja en el Teatro Leal, con la gala de apertura de su novena edición. Horas antes, por la mañana, se presentó la programación del certamen, que se celebra hasta el 16 noviembre, en un encuentro en el que participaron el alcalde, Luis Yeray Gutiérrez; el concejal de Cultura, Adrián del Castillo; el director de Relaciones Institucionales de Promotur Turismo de Canarias, Javier Prieto, los codirectores del festival, Ramón González Trujillo y Daniel Fumero, junto a varios de los protagonistas de esta edición.
‘GREASE’
Entre los invitados distinguidos en la ceremonia inaugural con el Premio Isla Calavera de Honor figuró el director y productor Randal Kleiser, responsable de títulos tan icónicos como Grease (1979) o El vuelo del navegante (1986). Ambas películas podrán verse en Multicines Tenerife, sede de proyecciones del festival, con la participación del autor. Además, se podrá ver el documental Life After the Navigator (2020), de Lisa Downs, que explora la vida del actor infantil Joey Cramer, protagonista del segundo título.
También recibió el premio honorífico la actriz británica Veronica Cartwright, conocida por su participación en clásicos de la ciencia ficción como Alien, el octavo pasajero (1979) y La invasión de los ultracuerpos (1978), título que formará parte de un encuentro con la artista.
RODRIGO CORTÉS
Isla Calavera celebra los 15 años de Buried (2010), un hito del fantástico español, con un evento especial en el que participa su director, Rodrigo Cortés, Premio Isla Calavera de Honor por su polifacética carrera. El cineasta gallego ha continuado explorando el género fantástico y el thriller con títulos como Luces rojas (2012), Blackwood (2018) y Escape (2024).
Daniel Monzón, ha obtenido un Premio Isla Calavera de Honor por su sólida trayectoria, tanto en la ficción realista como en el cine fantástico. Uno de sus títulos, el thriller carcelario Celda 211 (2009), protagoniza un encuentro con el cineasta.
Con una brillante y versátil carrera en cine, televisión y teatro, el festival ha reconocido a la tinerfeña Sara Sálamo con el Premio S. S. Venture al talento canario por su trayectoria tanto en la interpretación como en la escritura y dirección. Su cortometraje Yaya se proyectó ayer al final de la gala.
El Festival Isla Calavera estrena este año el Premio a la Serie más Fantástica, que ha recaído en Furia (HBO), del cineasta canario Félix Sabroso. El productor Tedy Villalba lo recogió en el marco de la ceremonia inaugural.
‘EL ATLAS DE LAS NUBES’
También visita La Laguna el escenógrafo, especialista en efectos visuales y diseñador de atrezo Simon Weisse. Con formación en Bellas Artes en Montpellier, Weisse se ha especializado en la creación de miniaturas y modelos para el cine, trabajando desde su taller en Berlín para producciones internacionales como V de Vendetta, El atlas de las nubes, Matrix Resurrections, El Gran Hotel Budapest, Isla de perros, La crónica francesa y Asteroid City. Hoy sábado ofrecerá una clase magistral sobre su proceso creativo.
‘METRÓPOLIS’
Este año el póster del festival está inspirado en el film Metrópolis (1927), obra maestra del cine mudo y uno de los pilares del de ciencia ficción y el expresionismo alemán. La película de Fritz Lang podrá verse en Multicines Tenerife en una producción original Isla Calavera que combina el cine silente con interpretación y música en directo de la mano de Jonay Armas.
Bajo la dirección de Camilo García, célebre por doblar al castellano a Anthony Hopkins o Harrison Ford, contará también con la participación de Luis Posada (voz de Johnny Depp, Jim Carrey, Leonardo DiCaprio), Graciela Molina (voz de Natalie Portman, Christina Ricci, Kirsten Dunst) y otros talentos del doblaje.
Las películas del festival se podrán ver en tres salas de los multicines de La Laguna. El programa abarca un total de 56 títulos (30 largometrajes, 36 cortometrajes) y una serie, divididos en Sección Oficial a Competición, Panorama, Clásicos, Documentales y Eventos Especiales.
Forman parte de la sección oficial 13 largometrajes: Luger, Gatillero, Disforia, Singular, Dog of God, La leyenda de Ochi, Mother’s Baby, Redux, Redux, Blood Shine, Mother of Flies, The Black Hole, Drácula, de Luc Besson, y la producción canaria La cosa en la niebla.
La programación al completo del festival se puede consultar en el sitio web festivalislacalavera.com.