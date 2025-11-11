La Laguna Tenerife mejora en la segunda mitad para ganar al Tofas Bursa (80-70)

La Laguna Tenerifese impuso al Tofas Bursa turco (80-70) en un encuentro que no fue especialmente brillante, pero en el que la defensa local, sobre todo en la segunda mitad, sentenció. Bruno Fitipaldo logró dar la cara por los suyos cuando las cosas peor podían pintar.
La Laguna Tenerife está virtualmente clasificado para la siguiente ronda y, además, por la diferencia de puntos, como líder de grupo.
Tofas, mejor que La Laguna Tenerife
Fran Guerra lideró a los suyos en el arranque del partido (10-4) pero Tofas Bursa logró aprovechar los errores de su rival de la mano de un gran Hugo Besson (18-20).
El galo anotó 10 tantos para ser clave a la hora de cerrar la manga con 18-22.
Mejoría local
Los turcos lograron abrir diferencias (21-28). Fitipaldo espabiló a La Laguna Tenerife con un triple en carrera (26-28).
Daba la sensación que los locales, y su afición, tenían una marcha menos de lo habitual.
La mejoría local fue suficiente para llegar con 39-38 al descanso, pero el partido era malo.
Un parcial de 12-4 (51-42) para La Laguna Tenerife fue el mejor ejemplo de que los locales eran superiores a su rival, sobre todo de la mano de Fitipaldo.
Los canaristas, pese a sus errores, comenzaron a controlar el duelo, sobre todo en defensa. Tofas solo pudo anotar 10 tantos en la tercera manga (59-48).
Los de Vidorreta controlaron el duelo con ventajas importantes hasta el final (80-70) que los deja virtualmente clasificados para la siguiente ronda de la Basketball Champions League.