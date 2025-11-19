La Ruta Atlántica se reactiva: 40 supervivientes diarios desde octubre

Las estadísticas oficiales que quincenalmente publica el Ministerio del Interior sobre la migración por vía marítima confirmaron ayer un secreto que no era tal para los servicios que acogen a los supervivientes de la Ruta Atlántica en puertos como La Restinga (El Hierro) o Arguineguín (Gran Canaria).
Como ya ha advertido este periódico durante las últimas semanas, esta ruta -considerada cono una de las más mortíferas del planeta hasta por Naciones Unidas– se ha reactivado desde el inicio del pasado mes de octubre al pasado día 15, ambos inclusive, con un total de 1.812 supervivientes, la inmensa mayoría rescatados por Salvamento Marítimo.
Al detalle
Basta el análisis al detalle de las entregas de Interior para comprobar que en esos 46 días arroja una media de prácticamente cuarenta migrantes llegados a las Islas cada jornada, lo que supone un repunte evidente ante lo sucedido desde el inicio del pasado mayo al final del pasado septiembre, cuando arribaron por la misma vía un total de 1.895 supervivientes, para una media diaria muy inferior: 12,3.
Aunque las cifras que vuelve a generar este drama humanitario no son comparables ni con los primeros meses del año ni, desde luego, con el dramático 2024 el peor de toda la historia de largo, sí que suponen volver a poner al límite los recursos destinados en Canarias para esta contingencia, claramente desbordados como, por ejemplo, demuestran los escándalos que se suceden por graves sucesos acaecidos en relación con los centros de menores, cuyos internos se han visto expuestos tanto a la captación de grupos criminales que se aprovechan de su vulnerabilidad como al presunto maltrato por parte de directivos de las empresas contratadas a tal fin, asuntos ya judicializados.
No en balde, solo en enero de este mismo año llegaron nada menos que 4.752 supervivientes de la Ruta Atlántica, por los 2.386 de febrero, los 2.566 de marzo y los 2.286 en abril.
A partir de ese mes, es obvio que aumentó la eficacia de las políticas llevadas a cabo por el Gobierno de España en países de origen como Mauritania o Gambia, además de las mejoras en tal sentido ya detectadas anteriormente desde Marruecos, especialmente tras el giro español sobre el conflicto del Sáhara.
Hay que insistir en que, por inquietante que resulte este repunte dado que la historia nos enseña que ello conlleva más muertes y desapariciones en aguas canarias o rumbo a las mismas, la comparación con 2024 (un 63% menos de llegadas respecto a las mismas fechas del año pasado) solo sirven para confirmar lo que ya se sabía: tras esos níveles absolutamente dramáticos, semejante tráfico de seres humanos se desplomó esta primavera, pero ahora se registra una tendencia alcista, de momento incipiente.
A nivel estatal
Los datos de Interior publicados ayer, ya en clave estatal, desvelan igualmente que por vía marítima han arribado 13.642 migrantes a la Península (6.929) y Baleares (6.683), lo que supone un 12,9% más que en el mismo periodo de 2024, cuando llegaron 12.087. En este caso han llegado en 875 embarcaciones, 62 menos que las del año pasado.
Sobre los migrantes que han llegado irregularmente a la Península por vía marítima, se trata de 411 menos de los que entraron de forma irregular hasta el 15 de noviembre del año pasado, lo que supone el 5,5% menos. Han arribado en 510 embarcaciones, 145 menos que en 2024.
Mientras, a Baleares han arribado 1.966 migrantes más que en el mismo periodo de 2024, lo que equivale a un 41,7% más. Han llegado a bordo de 365 embarcaciones, 83 más que en 2024.