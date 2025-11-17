La TF-5, totalmente paralizada este lunes por varios accidentes

La autopista del Norte de Tenerife (TF-5) se encuentra a esta hora de la tarde totalmente paralizada a causa de diferentes accidentes de tráfico.
Según ha informado el 112 Canarias, a la 17:05 horas de este lunes ha tenido lugar una colisión a la altura de Guajara, en sentido norte, en el que se han visto implicados dos vehículos.
Aunque no hay que lamentar heridos, el colapso en la vía a causa de otro accidente, que se producía poco antes de las 14:00 horas, es tal que las retenciones abarcan desde Padre Anchieta, en La Laguna, hasta el túnel de la Avenida Tres de Mayo en Santa Cruz de Tenerife.
La situación desespera a los conductores que circulan por la vía, que aseguran llevar totalmente parados en un mismo lugar más de 30 minutos . “Esto no se mueve. Se ve mucha policía y ambulancias”, aseguran.
El primer siniestro, que tuvo lugar a la altura del aeropuerto Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna (Los Rodeos), comenzó a ocasionar importantes atascos en la vía que se prolongaron hasta Taco y coincidiendo con el nuevo accidente.
Se ruega máxima precaución y paciencia a los conductores que circulen por la vía.