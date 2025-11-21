La nueva tienda de Leroy Merlin en La Laguna será la más grande de España

Leroy Merlin, compañía líder en el acondicionamiento del hogar, avanza los primeros detalles de su nueva tienda en el municipio tinerfeño de San Cristóbal de La Laguna. El proyecto estratégico para la compañía está situado frente al actual punto de venta de la ciudad y abrirá sus puertas a principios de 2026. Con una superficie de más de 19.000 m², el nuevo establecimiento será la tienda más grande de la compañía en España.
El nuevo punto de venta, situado enfrente del establecimiento actual de Leroy Merlin en la ciudad, estará ubicado dentro del nuevo complejo comercial que está desarrollando la compañía y que contará con una superficie total de 40.000 m². Este incluirá, además, 7.000 m² destinados a locales comerciales para otros operadores, que actualmente se encuentran en proceso de comercialización.
Este nuevo complejo se convertirá así en un referente nacional del acondicionamiento del hogar tanto por su tamaño como por su diseño orientado a la experiencia cliente, la disponibilidad de productos y la integración de servicios omnicanal.
Esta apertura, prevista para el primer trimestre de 2026, se enmarca en el plan de expansión de Leroy Merlin en España, con el objetivo de acercarse cada vez más al consumidor y reforzar su liderazgo en el sector del acondicionamiento del hogar. Con 137 puntos de venta, más de 18.000 empleados y cerca de 1.000 millones de euros de inversión en 22 millones de metros cuadrados de superficie comercial, Leroy Merlin continúa ampliando su alcance y reafirma su compromiso con acercar sus soluciones a todos los ciudadanos con tiendas LEROY MERLIN a menos de 30 minutos de su hogar.
En palabras de José Carrillo, director regional de Leroy Merlin Canarias: “La apertura de Leroy Merlin La Laguna supone un paso clave en nuestra apuesta por las Islas Canarias y, en concreto, por Tenerife, donde contamos con dos puntos de venta. La nueva tienda no solo nos permitirá reforzar nuestra presencia en la isla, también nos va a permitir ofrecer una mejor experiencia a nuestros clientes. Es una tienda mayor que contará con un diseño orientado a la experiencia, con más de 65.000 referencias y nuevos servicios. Nuestro objetivo es acompañar a los canarios en la mejora de sus hogares y esta apertura consolida nuestra apuesta por el futuro de la isla en la modernización de la oferta en bricolaje, acondicionamiento, instalación y decoración del hogar”.
Por otro lado, Sergi Meseguer, director de Leroy Merlin La Laguna, ha subrayado que este proyecto permitirá impulsar la calidad del servicio ofrecido, creando un entorno mejor preparado para acompañar a los clientes en cada proyecto. En sus palabras:
“La nueva tienda contará con un mayor número de empleados, reforzando nuestra capacidad de atención al cliente y la experiencia en tienda. Queremos superar las expectativas de los tinerfeños, que encuentren un espacio cercano, donde puedan recibir asesoramiento experto y orientado a responder a las necesidades reales de sus hogares. Nuestro equipo está preparado para ofrecer soluciones adaptadas a cada cliente, combinando la experiencia humana con una oferta omnicanal ágil y sostenible”.
Leroy Merlin, impulso a la economía local y compromiso con los hogares canarios
La apertura de la nueva tienda de Leroy Merlin La Laguna supone la reubicación y modernización del actual punto de venta, reforzando así la sólida apuesta de la compañía por las Islas Canarias, donde actualmente cuenta con 500 empleados. De estos, 250 trabajan en Tenerife, donde se ubican los dos puntos de venta: Leroy Merlin Tenerife Norte y el actual punto de venta de La Laguna.
Además, la compañía trabaja estrechamente con más de 125 proveedores locales, generando un impacto positivo en la economía de la región. En Canarias, Leroy Merlin ha desarrollado numerosos proyectos de colaboración con entidades sociales, impulsando iniciativas de mejora del entorno y el hogar de familias vulnerables.
Leroy Merlin se ha convertido en un actor clave para el desarrollo económico y social de Tenerife. La apertura de La Laguna permitirá ampliar esta capacidad de servicio y reforzar el compromiso de la compañía con la región, acompañando a los vecinos de la isla en proyectos de mejora y renovación del hogar mediante soluciones personalizadas y un asesoramiento experto que combina cercanía, una oferta adaptada y una experiencia omnicanal.