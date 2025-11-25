Llegan dos cayucos con 292 migrantes a El Hierro y Tenerife

Salvamento Marítimo ha interceptado dos cayucos con 292 migrantes en aguas próximas al archipiélago canario, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.
Los cayucos fueron interceptados por Salvamento Marítimo durante la tarde de este lunes. En una de las embarcaciones iban 171 migrantes, que fueron trasladados hasta La Restinga, en El Hierro; mientras que el otro, con 121 personas, arribó en el muelle de Los Cristianos, en la isla de Tenerife.
Todos los inmigrantes fueron atendidos por el dispositivo sanitario en la zona, compuesto por personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), Atención Primaria y Cruz Roja, no necesitando ninguno traslado al hospital.