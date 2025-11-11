Mercadona busca personas: sueldos de 2.300 euros y dos requisitos indispensables

Mercadona ha abierto un nuevo proceso de selección para mecánicos y técnicos de mantenimiento, con el objetivo de reforzar su servicio de reparación y logística interna. La compañía valenciana ofrece contratos indefinidos y sueldos de hasta 2.300 euros brutos mensuales, además de formación pagada desde el inicio.
El puesto contempla una jornada completa de 40 horas semanales y un salario inicial de 1.685 euros, que puede incrementarse progresivamente hasta los 2.280 euros, a lo que se suman complementos como pluses de turno o nocturnidad. Este plan retributivo busca atraer perfiles técnicos que deseen estabilidad laboral y oportunidades de crecimiento en el sector.
Las funciones se centran en el mantenimiento y reparación de la flota de vehículos utilizada en la distribución y el comercio electrónico de la empresa. Por ello, Mercadona busca ampliar su plantilla en las denominadas “colmenas”, los centros logísticos dedicados exclusivamente a la gestión de pedidos online, situados en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Alicante.
Requisitos principales
Para acceder al puesto, la empresa solicita únicamente dos condiciones: poseer el título de Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles o de Maquinaria y disponibilidad para viajar durante el periodo de formación. No se exige experiencia previa, ya que Mercadona ofrece un programa formativo completo y remunerado.
La apuesta de la cadena pone de relieve un cambio en el mercado laboral, donde grandes compañías como Iberia, Navantia o la propia Mercadona están incorporando personal técnico especializado a sus propias plantillas, lo que aumenta la competencia con los talleres tradicionales, que ya enfrentan escasez de mano de obra cualificada.
En este escenario, los profesionales en electromecánica son cada vez más valorados, especialmente con el auge del vehículo eléctrico y la expansión de las flotas de reparto. Frente a la inestabilidad y las largas jornadas que caracterizan a muchos talleres pequeños, las condiciones que ofrece Mercadona se presentan como una alternativa sólida y atractiva para los trabajadores del sector.