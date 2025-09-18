Si quieres trabajar en Mercadona, esta es la única forma de que ‘vean’ tu currículum

Mercadona es una de las empresas más demandadas para trabajar en España. En su página web, la popular cadena de supermercados detalla cómo se puede entregar el currículum y explica cómo es el proceso de selección de personal.
Las personas interesadas en trabajar en Mercadona deben crearse un perfil de candidato en en el apartado de empleo. Por tanto, tal y como recuerda ABC este jueves, no se atenderán llamadas, correos electrónicos o mensajes por redes sociales.
Recientemente, la cadena de distribución que preside Juan Roig activó un portal de empleo que permite a las personas que están inscritas recibir propuestas de la empresa y hacer un seguimiento del proceso de selección, entre otras opciones útiles.
Los candidatos pueden apuntarse a las ofertas adjuntando su currículum, vinculando su perfil de LinkedIn o introduciendo sus datos de forma manual. Durante el registro, es posible señalar preferencias de jornada, tipo de contrato, ubicación y área profesional (tienda, bloque logístico, Mercadona Online, Mercadona IT u oficinas).
De esta manera, la compañía consigue centralizar todos los perfiles, detectar necesidades futuras y ponerse en contacto de manera proactiva con aquellos aspirantes que se ajusten a una vacante, incluso aunque no se hayan inscrito en un proceso abierto en ese momento.