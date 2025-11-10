La ULL incorpora los microgrados a su catálogo: qué son y cuáles son los requisitos para acceder

El Consejo de Gobierno de la Universidad de La Laguna (ULL) ha aprobado el Reglamento de Microgrados de la institución académica para incorporarlo a su catálogo de titulaciones propias.
¿Qué es un microgrado?
El microgrado queda definido en esta normativa como un tipo de enseñanza propia con una carga lectiva entre 24 y 36 créditos, diseñado para que el alumnado de grado complemente su formación con competencias y conocimientos diferentes a los de la titulación de grado que esté cursando, según ha detallado este lunes la ULL en un comunicado.
Requisitos
El requisito para cursarlo es estar matriculado como mínimo en segundo curso y contar con 60 créditos ECTS aprobados.
Estos títulos propios también están abiertos a personas egresadas que deseen complementar su formación académica inicial, e incluso a profesionales que acrediten experiencia en la materia sobre la que verse este formato.
Cada uno de estos títulos estará conformado por asignaturas obligatorias y optativas actualmente vigentes, por lo que no va a generar una nueva oferta, sino que se crean esos microgrados a partir de docencia que ya se está impartiendo.
Diploma de Especialización en Psicología de la Actividad Física y del Deporte
Otro título propio que también ha sido aprobado es el Diploma de Especialización en Psicología de la Actividad Física y del Deporte, cuya primera promoción comenzará a impartirse entre enero y junio de 2026 con una carga lectiva de 30 ECTS y una oferta máxima de 31 plazas.
Constará de 14 asignaturas obligatorias, 10 créditos de prácticas externas —para las cuales ya se han establecido acuerdos con entidades como el Club Deportivo Tenerife y la Federación de Lucha Canaria— y un trabajo final de titulación.
La justificación de este diploma proviene de la demanda de profesionales con conocimientos psicológicos en un ámbito cada vez más demandado socialmente como es el de la práctica deportiva tanto profesional-competitiva como recreativa.
Fue aprobado igualmente el Curso de Formación Docente Inicial para Ayudantes Doctor que accedan a la institución según la LOSU, una formación que es obligatoria según la citada ley y que todas las universidades están asumiendo con diferentes modelos.
La Universidad de La Laguna ha optado por un curso de 8 créditos de carga lectiva y 5 asignaturas, que formará parte del Título de Experto en Formación Docente actualmente vigente.
Reglamento de Reconocimiento y Transferencia de Créditos
También se modificó el Reglamento de Reconocimiento y Transferencia de Créditos, para clarificar que aquel alumnado de la institución también matriculado en universidades privadas no tendrán reconocidos los créditos aprobados en aquella si no han solicitado la simultaneidad de estudios o el traslado de expediente; y el Reglamento de Trabajo de Fin de Grado, para solventar la situación que se presenta al alumnado de algunas titulaciones que, al tener alguna asignatura pendiente de tercero, no se le permite matricularse en el TFG, retrasando así su egreso.
Durante la sesión también fue presentado el informe anual del Servicio de Inspección correspondiente al curso académico 2024-25, a cargo de su responsable, Laura Leal.
Hay varios servicios y unidades administrativas cuyo funcionamiento ha sido supervisado, como el de Cartería y la Facultad de Derecho, agrega la nota.
La vicerrectora de Cultura y Extensión, Isabel León, presentó la nueva Cátedra Institucional de la Negociación Colectiva y el Diálogo Social, que contará con el apoyo de la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, y que se centrará en las acciones de investigación, promoción y divulgación de las cuestiones relacionadas con la negociación colectiva, el asociacionismo empresarial y el sindicalismo, y para cuya dirección se propone a la laboralista Dulce María Cairós.
Durante la sesión también se aprobaron varios contratos plurianuales presentados por la gerenta, Lidia Pereira, referidos a las instalaciones de media y baja tensión e instalaciones generadoras en los centros y campus de la universidad, por 1,4 millones anuales, y ocho lotes de diferentes seguros personales y patrimoniales de la institución, por un valor total de 2,3 millones.