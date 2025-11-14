Miradas Afroindígenas reúne 14 documentales en su apartado competitivo

Miradas Afroindígenas, el Festival Internacional de Cine de Realidad de Canarias, programa 22 películas entre el 22 y el 29 de noviembre en la Sala Timanfaya de Puerto de la Cruz. El público que desee acceder a las proyecciones debe gestionar la obtención de las entradas en la plataforma digital Tickety.
El festival comienza el sábado 22 (19.30 horas) con la ceremonia inaugural, que incluye la entrega de los premios Narrativa Personal, a la cineasta chilena Maite Alberdi, y Visión Lúcida, a la periodista Georgina Higueras. Tras la gala se proyectará El agente topo (Maite Alberdi, 2020). La muestra dedicada a la cineasta chilena se completa el domingo 23 con La once (2014), a las 17.00 horas, y La memoria infinita (2023), a las 21.00. A las 19.00, entre ambas proyecciones, Alberdi reflexionará sobre cine con el crítico y periodista Javier Tolentino.
Las proyecciones especiales también contemplan el estreno en Canarias del film más reciente de José Luis Guerín, Historias del buen valle (2025), que llega a Tenerife tras recibir el Premio Especial del Jurado en San Sebastián. La proyección será el viernes 28 (21.00) y vendrá precedida de una charla de Guerín con la cineasta canaria Nayra Sanz Fuentes (19.00).
Dos son los títulos de Docuanima, el apartado de cine de realidad hecho con animación: Olivia y las nubes, de Tomás Pichardo Espaillat (2024), el sábado 29 (17.00 horas), y el estreno en las Islas de El perfume de Irak, de Léonard Cohen (2024), que se proyecta ese mismo día (19.30), en la clausura.
El listado de proyecciones especiales se completa con las dirigidas a estudiantes del programa EducaDoc, With Grace (2024), codirigida por Julia Dahr y Dina Mwende, y Semillas de Kivu (2024), de Néstor López.
La sección oficial consta de 14 películas que se presentan en alguno de los tres concursos: Largometraje Internacional, Ópera Prima y D. O. Canaria. Por ejemplo, a este último concurren Miguel Velázquez, el catedrático del ring (David Cánovas, 2024), El prado y la luna (Cayetana H. Cuyás, 2025); En silencio (Sara Sálamo, 2025), Escuchar la sombra (Miguel Morales, 2024) y Cartas desde el zoo (David Pantaleón, 2024).
Miradas Afroindígenas también programa una serie de encuentros y conversaciones con diferentes personalidades vinculadas al cine de realidad.