Miradas Afroindígenas: un caleidoscopio histórico y contemporáneo

El Festival Internacional de Cine de Realidad de Canarias, Miradas Afroindígenas, que se celebra del 22 al 29 de noviembre en Puerto de la Cruz, exhibirá en la Sala Timanfaya 22 películas, de las que nueve son estrenos, siete en el Archipiélago y dos en España. Dos de esos títulos se exhibirán en proyecciones especiales y siete en la sección oficial, conformada por 14 films de cine de realidad. Las entradas se pueden adquirir en la plataforma digital Tickety.
El festival que dirige el cineasta David Baute entrega el premio Narrativa Personal a la directora chilena Maite Alberdi en su apertura, el próximo sábado (19.30 horas). Con esta distinción, reconoce la trayectoria de cineastas cuya filmografía explora el lenguaje cinematográfico en la frontera de la realidad y la ficción, abordando con juicio crítico el sentir histórico y contemporáneo de la sociedad.
La inauguración contempla el pase de El agente topo (2020), que Alberdi estrenó en Sundance y ganó el Premio del Público en San Sebastián, entre otros reconocimientos. La muestra dedicada a la cineasta se completa el domingo 23 con La once (2014), desde las 17.00 horas, y La memoria infinita (2023), a partir de las 21.00. Entre ambas proyecciones, la directora mantendrá un diálogo con el periodista y crítico cinematográfico Javier Tolentino.
JOSÉ LUIS GUERÍN
La sección de proyecciones especiales también contempla el estreno en las Islas de la película más reciente de José Luis Guerín, Historias del buen valle (2025). Será el viernes 28 (21.00 horas). Igualmente fuera de concurso se proyectan dos films en Docuanima, la muestra dedicada al cine de realidad hecho mediante animación: el estreno en Canarias de El perfume de Irak, de Léonard Cohen (2024), película de la clausura, el sábado 29 (19.30), y Olivia y las nubes, de Tomás Pichardo Espaillat (2024), ese mismo día (17.00).
Las 14 obras de la sección oficial se distribuyen en tres concursos: Largometraje Internacional, Ópera Prima (también internacional) y D. O. Canaria. El concurso internacional contempla tres estrenos en el Archipiélago: Morichales, de Chris Gude (2024), el domingo 23 (12.00 horas); Negro Limbo, de Lorenzo Benítez (2024), que llega al festival desde la incubadora Miradas Lab, el día 25 (17.00), y La memoria de las mariposas, de Tatiana Fuentes Sadowski (2025), el miércoles 26 (21.00). L’arbre de l’authenticité, de Sammy Baloji (2025), el viernes 28 (17.00), completa este apartado.
En Ópera Prima, el festival selecciona la primera o segunda película de un cineasta. De los cinco films que incluye, Abo Zaabal 89 (Bassam Mortada, 2024; el día 24, 21.00 horas) y Cais (Safira Moreira, 2025; día 26, 17.00) son estrenos en España, mientras que Erreplika (Pello Gutiérrez, 2024; 24, 17.00 horas) se estrena en Canarias. Además, Tongo Saa (Nelson Makengo, 2024; 25, 21.00 horas) y Cais llegan desde Miradas Lab. La sección se inicia con Bajo las banderas, el sol (Juanjo Pereira, 2025; día 22, 17.00).
D. O. Canaria cuenta con cinco films: Miguel Velázquez, el catedrático del ring (David Cánovas, 2024; día 22, 12.00 horas); El prado y la luna (Cayetana H. Cuyás, 2025; 27, 17.00 horas); el estreno en Canarias de En silencio (Sara Sálamo, 2025; 27, 21.00 horas), Escuchar la sombra (Miguel Morales, 2024; 29, 12.00 horas) y Cartas desde el zoo (David Pantaleón, 2024; día 29).
‘CAFÉ CON’
Miradas Afroindígenas propone asimismo encuentros con personalidades muy diversas. En la sección Café con, el festival presenta a la periodista Georgina Higueras, a quien entrega su premio Visión Lúcida (día 22, 16.00 horas), con el que reconoce el compromiso, la valentía y la calidad informativa de las corresponsales de guerra. El día 29 (16.00 horas) se celebra el café con el gremio de la animación.
Otras conversaciones se centran en autores que desafían los límites del lenguaje cinematográfico. Además de los encuentros de Maite Alberdi con Javier Tolentino (domingo 23) y de José Luis Guerín con Nayra Sanz Fuentes (día 28), desde el martes 25 al jueves 27 (19.00 horas) se celebran coloquios con cineastas que cuentan con obras en la sección oficial. El acceso a estas conversaciones es libre hasta completar el aforo.
El día 25 es el turno de Conversación AFRICAdoc, en la que Pamella Edouard, Carlos Yuri, Elina Chared e Intagrist El Ansari dialogan con Lara Sousa; el 26, en Conversación LATAMdoc, participan Xochil Vergara, Myrza Muniz, Álex Cruz y Diego Sarmiento, mientras que el 27 la Conversación D. O. CANARIA da cabida a Cayetana H. Cuyás, Sara Sálamo, Miguel Morales y David Cánovas, presentados por el periodista y crítico Eduardo García Rojas.