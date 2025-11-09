sucesos

Muere tras caer por una ladera en Canarias

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que valoraron y atendieron al afectado, y que finalmente confirmaron su fallecimiento debido a las graves lesiones que presentaba
Un motorista perdió la vida este sábado en Gran Canaria tras caer por una ladera en la calle Arolas del municipio de Telde, informó anoche el 112.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) recibió a las 19.16 horas un aviso en el que se alertó que un motorista se había precipitado por una ladera y precisaba asistencia.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que valoraron y atendieron al afectado, y que finalmente confirmaron su fallecimiento debido a las graves lesiones que presentaba.

En el operativo también intervinieron los bomberos, que facilitaron el acceso de los equipos de emergencias hasta el lugar en el que se encontraba el afectado, así como la Policía Local, encargada del atestado, y agentes del Cuerpo General de Policía Canaria.

