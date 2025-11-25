Muere Bernardo Álvarez, el obispo emérito de la Diócesis Nivariense

El obispo emérito de la Diócesis Nivariense, Bernardo Álvarez Afonso, ha fallecido a los 76 años este martes, 25 de noviembre, en torno a las 14.00 horas.
Así lo ha comunicado el Obispado de Tenerife, que ha aclarado que permanecía hospitalizado desde el pasado jueves tras el agravamiento de su estado de salud y que en el momento del fallecimiento se encontraban junto a él su hermana, el obispo Eloy Santiago y otros responsables diocesanos.
Natural de Breña Alta, en la isla de La Palma, Bernardo Álvarez, quien padecía esclerosis lateral amiotrófica (ELA), fue ordenado sacerdote el 16 de julio de 1976 por el obispo Luis Franco Cascón.
Ejerció como párroco durante 11 años en cuatro destinos diferentes. Posteriormente asumió distintas responsabilidades de carácter diocesano hasta su nombramiento como vicario general en mayo de 1999.
De obispo de Tenerife a obispo emérito
El papa Benedicto XVI lo nombró obispo de la Diócesis Nivariense el 29 de junio de 2005. Recibió la ordenación episcopal el 4 de septiembre de ese mismo año en la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción, que entonces era sede catedralicia. Ese mismo día tomó posesión canónica de la Diócesis de San Cristóbal de La Laguna.
El papa Francisco aceptó su renuncia el 16 de septiembre de 2024, presentada al cumplir los 75 años. Desde entonces pasó a ser obispo emérito de esta diócesis canaria.