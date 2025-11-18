Ni Santa Cruz de Tenerife ni Las Palmas de Gran Canaria: este es el municipio más grande de Canarias con las mejores playas del mundo

Canarias suma 88 municipios, cada uno con su propio carácter y particularidades. Entre ellos existe uno que destaca no por su población, sino por su extensión: el municipio más grande del Archipiélago. Mientras que Puerto de la Cruz, en Tenerife, es el más pequeño del conjunto, para encontrar el de mayor tamaño hay que desplazarse hasta Fuerteventura.
El municipio más extenso de Canarias está en Fuerteventura
En el extremo suroeste majorero se sitúa Pájara, el municipio con mayor superficie de todas las Islas. Su término municipal rebasa los 380 kilómetros cuadrados, ocupando buena parte de la península de Jandía y un litoral que supera los 130 kilómetros, formado por playas inmensas, tramos de acantilados y zonas protegidas de alto valor ecológico.
Paisajes únicos y patrimonio
Pájara acoge algunos de los escenarios naturales más emblemáticos de Canarias. El Parque Natural de Jandía, con la playa de Cofete como referencia, es un destino muy apreciado por quienes buscan espacios prácticamente intactos. También forman parte de su riqueza el Monumento Natural de Ajuy o la Montaña Cardón, enclaves con gran interés geológico y biológico.
En su casco urbano destaca la iglesia de Nuestra Señora de la Regla, un edificio reconocido por su singular portada y por ser uno de los ejemplos más representativos de la arquitectura religiosa tradicional de Fuerteventura.
Turismo consolidado y vida local
El municipio combina zonas rurales vinculadas históricamente a la ganadería con áreas turísticas muy desarrolladas como Morro Jable o Costa Calma, que reciben un elevado volumen de visitantes gracias a su clima estable, sus playas y su variada oferta alojativa. En La Lajita se ubica además Oasis Wildlife Fuerteventura, un importante centro de conservación y la mayor granja de camellos de Europa.
Este equilibrio entre naturaleza, actividad turística y tradición convierte a Pájara en uno de los motores económicos de la Isla, sin renunciar a su identidad ligada al mar y al medio rural.
Un destino esencial en Fuerteventura
Por su extensión, su diversidad paisajística y su relevancia cultural, Pájara no solo es el municipio más grande de Canarias: también es uno de los lugares que mejor representan la esencia de Fuerteventura. Quien recorra sus playas, sus montañas y sus pueblos descubre parte fundamental del carácter del Archipiélago.