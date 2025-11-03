política

NC-bc clama contra el “insostenible e indecente” reparto de la riqueza en Canarias

Rodríguez insiste en sus críticas al “desequilibrio” entre el aumento del PIB y la calidad del empleo, los bajos salarios y los problemas con la vivienda
El secretario nacional de Estrategia, Programas y Formación de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc), Román Rodríguez. DA
El secretario nacional de Estrategia, Programas y Formación de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc), Román Rodríguez, insistió ayer en sus críticas al “injusto, desequilibrado, insostenible e indecente” reparto de la riqueza que se genera en Canarias.

Rodríguez recuerda que la comunidad incrementa anualmente su Producto Interior Bruto (PIB), pero, “sobre todo, la riqueza de una minoría, mientras la mayoría social padece mala calidad del empleo, bajos salarios y crecientes dificultades para acceder a una vivienda”.

A su juicio, hay que revertir la apuesta e impulsar un modelo económico sostenible, “cuyos beneficios alcancen a la mayoría, replanteándose el actual modo de crecimiento, las relaciones laborales y la distribución de los tiempos de trabajo y ocio”.

Por eso, critica que CC y PP eliminaran en muy poco el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, haciendo que Canarias pierda 180 millones y que los que reciben herencias de más de 1,2 millones no paguen nada.

