Paola Hernández: “Fuera del fútbol, alterno aprender inglés y ser voluntaria de una Asociación de chicos con discapacidad intelectual y autismo”

Una rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha mantuvo en el dique seco cerca de un año a la futbolista del Costa Adeje Tenerife Egatesa Paola Hernández, tras recibir un golpe en los últimos minutos del partido ante el Madrid CFF del pasado 14 de abril de 2024. Prácticamente una temporada después, la canterana tinerfeña ha dejado atrás aquella inoportuna lesión para ser unas de las baluartes en el once inicial de Eder Maestre. La internacional con España sub-23 está cuajando un gran inicio de temporada con la guinda de haber marcado un golazo ante el Levante Badalona en un Heliodoro Rodríguez López con el que Paola soñaba jugar desde chiquitita cuando acudía con los padres a ver los partidos del CD Tenerife. DIARIO DE AVISOS pulsó con la canterana del Costa Adeje Tenerife Egatesa sus sensaciones en un comienzo de curso brillante del equipo lejos de la isla, se mantiene invicto, pero atascado en casa al no haber sido capaz de sumar los tres puntos en los primeros cinco partidos del calendario.
¿Qué fue lo más duro en el tiempo que estuvo en el dique seco?
“Sin duda, ver los partidos y los entrenamientos desde fuera, y no poder ayudar de la manera que me hubiese gustado al equipo. Por suerte estoy de vuelta, y me siento a gusto y contenta tanto en los partidos, como en los entrenamientos”.
¿Qué le pasa al equipo en el Heliodoro que no hay manera de ganar?. El pasado domingo fue cuando más cerca se estuvo con el 2-0 ante el Granada.
“Es cierto que se nos está atragantando la primera victoria en casa, pero creo que no debemos obcecarnos porque llegará de manera natural. Si no es este fin de semana será el próximo o el otro. Estoy segura que con el trabajo que está haciendo el equipo llegará más pronto que tarde”.
¿Qué supone para una canterana y capitalina como Paola Hernández jugar en el Estadio y con el escudo del CD Tenerife?
“Para mi jugar en el Estadio representa muchísimo. Un Estadio al que acudía de pequeña con mi familia, y el hecho de poder estar jugando allí para mi lo es todo. Súper agradecida por la oportunidad, y sobre todo por las compañeras más veteranas que se lo merecen. Nosotras, con el camino que ellas nos han allanado, tenemos que disfrutar de esta oportunidad, y es lo que estamos intentando hacer”.
En el tema de instalaciones se ha dado un salto cualitativo con respecto a pretéritas temporadas tras el convenio firmado por el Club Deportivo Tenerife.
“Las instalaciones que disponemos este año son inmejorables. La posibilidad de entrenar en césped natural se asemeja al lugar donde vamos a competir cada fin de semana. El salto cualitativo es evidente, estamos muy agradecidas con el CD Tenerife por la acogida, y queremos refrendarlo cada fin de semana en el terreno de juego”.
¿Cuál es el techo del Costa Adeje Tenerife Egatesa?
“El techo del equipo sigue siendo, bajo mi punto de vista, lograr la permanencia lo antes que se pueda, y a partir de ahí dar pasos en firme para soñar un poquito en grande. Pero siempre partiendo de la base de ser humildes e intentar conseguir la permanencia temporada tras temporada”.
¿Cómo es un día normal en la vida de Paola Hernández?
“Mi vida ha cambiado radicalmente. Mi día a día suele ser el levantarme sobre las 8 de la mañana, dependiendo de la hora que entrenemos. Desayunar con calma, vestirme y coger el coche para ir al Mundialito, que me queda a unos diez minutos de mi casa. Después de entrenar suelo volver a casa, almorzar y descansar un poco. Por la tarde alterno clases de inglés en una Academia, ya que estoy intentando sacarme el C1. Y otro día voy como voluntaria a una Asociación de chicos con discapacidad intelectual, autismo y demás que se llama Aspronte. Luego el resto de la tarde los destino a estar con mis padres, abuela, novio, amigos, y así día tras día”.
Paola Hernández ha sido una asidua en las convocatorias en las distintas categorías de la selección española. Ir a la absoluta parece imposible para una jugadora del Costa Adeje.
“He tenido la suerte de entrar en convocatorias en categorías inferiores de la selección española. A la vista está que resulta complicado entrar en las convocatorias de la selección absoluta tanto para mi como pare el resto de mis compañeras. Sería un sueño ser convocada por la selección, y con el papel que está haciendo el club ojalá pronto se pueda dar esa situación”.
Una canterana que consejo le daría a las niñas que vienen de abajo y se quieren hacer un hueco en el primer equipo.
“Mi consejo principal es que no dejen de esforzarse, ya que el sacrificio y el esfuerzo es lo que les va a llevar a poder conseguir el objetivo de debutar en Primera División, pero siempre ligado con los estudios. Que se lo tomen en serio, porque es una manera de organizar su vida. A esas edades lo principal es estudiar y el deporte debe pasar a un plano más secundario. Más adelante, con más edad y prosiguiendo con los estudios, pues quizás puedan ver si se pueden dedicar de una manera más profesional al fútbol”.
El próximo domingo nuevo partido en casa y ante un gran rival como es el Atlético de Madrid. El objetivo ganar de una vez por todas en el Heliodoro.
“Este domingo tenemos una cita especial en el Heliodoro contra un gran rival como es el Atlético de Madrid. De antemano no vamos a dar ese partido por perdido, a ver si podemos dar la sorpresa, y acabamos con el run run de que no ganamos en el Estadio. Ganar nuestro primer partido contra un rival de ésta entidad sería inmejorable para el grupo, así que lo vamos a intentar”.