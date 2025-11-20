El paquete postal que llegó a Tenerife y por el que han acabado investigadas 7 personas

Agentes de la Guardia Civil destinados en la Sección Fiscal y de Fronteras del Puerto de Santa Cruz de Tenerife, en colaboración con el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, han decomisado más de 13.800 dosis de la sustancia conocida como popper. El material intervenido llegó a la Isla a través de servicios de paquetería postal procedentes de Francia y Portugal, distribuidos en siete envíos realizados durante los últimos cuatro meses.
Las autoridades han puesto bajo investigación a siete personas, todas ellas destinatarias de estos paquetes. La operación se enmarca en los controles habituales sobre el tráfico postal de productos no autorizados. El primer hallazgo se produjo en julio, cuando los funcionarios detectaron un paquete enviado por vía marítima desde Maia (Portugal) con 24 frascos, que sumaban 720 mililitros de esta droga.
Tras esa interceptación inicial, se localizaron otros seis paquetes enviados desde Francia, ocultos bajo descripciones como “limpiador de cuero” o “ambientador aromático” para evitar que el contenido real fuera descubierto.
Siete paquetes en cuatro meses
El envío más reciente, recibido a comienzos de noviembre, contenía 216 frascos y superaba los 4.800 mililitros de popper. En total, se intervinieron 8.332 mililitros, lo que equivale a 13.886 dosis, tomando como referencia la cantidad máxima indicada para adultos (0,6 ml).
A raíz de estas actuaciones, los siete destinatarios están siendo investigados por un presunto delito de tráfico de medicamentos. Según fuentes de la investigación, los implicados habrían admitido que el producto se utilizaba para ofrecerlo en encuentros privados relacionados con prácticas sexuales.
Tanto los investigados como la sustancia decomisada han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de San Cristóbal de La Laguna, que se encuentra de guardia.