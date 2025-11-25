Persecución en Canarias: deja la moto tirada y corre para escapar de la Policía

La Policía Canaria ha detenido a un motorista que protagonizó una persecución por varias calles de Sardina del Norte, en el municipio de Gáldar (Gran Canaria) al huir a gran velocidad de los agentes que le dieron el alto.
En un comunicado, el cuerpo policial ha explicado que los hechos ocurrieron cuando una patrulla trató de dar el alto al varón, quien hizo caso omiso tanto a las señales luminosas como a las acústicas de los vehículos policiales.
Ante la negativa a detenerse, el motorista inició la huida realizando múltiples infracciones de tráfico que incrementaron la peligrosidad de la situación en una zona urbana muy transitada.
De esta manera, la persecución continuó hasta que el individuo abandonó la motocicleta e intentó escapar a pie, siendo finalmente interceptado, por lo que los agentes procedieron a su detención sin que se produjeran heridos.
Finalmente, la Policía Canaria ha señalado que el detenido será puesto a disposición de la autoridad judicial.