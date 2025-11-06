Polémica por la tala de un drago en La Laguna: “No protegen nuestro patrimonio natural”

La tala de un drago en el municipio de La Laguna ha desatado una fuerte polémica entre colectivos ecologistas y la administración local. El ejemplar, situado en la calle Mazurca número 9, fue retirado recientemente en el marco de unas obras de reforma en la zona, lo que ha generado indignación por parte de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN).
El Ayuntamiento de La Laguna ha justificado la actuación señalando que el árbol que se encontraba dentro de una propiedad privada, según los informes recibidos, presentaba signos de enfermedad. Sin embargo, ATAN acusa al consistorio de “no proteger el patrimonio natural” pese a conocer —según sostiene el colectivo— que la tala era “inminente”.
En una publicación difundida en redes sociales, la organización ecologista carga contra varias partes implicadas: “El Ayuntamiento de La Laguna, por no proteger nuestro patrimonio natural. Por supuesto, la empresa propietaria de la parcela, que aceleró los hechos para impedir cualquier alternativa. Pronto revelaremos su nombre y los negocios vinculados, para llamar al boicot”.
La asociación ha recibido numerosas muestras de apoyo de ciudadanos contrarios a la tala del drago, un árbol icónico de Canarias y considerado símbolo vegetal del Archipiélago. “Esto demuestra que hay mucha gente buena luchando porque las Islas sean un lugar mejor”, escriben en su comunicado.