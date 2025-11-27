CC y PP aprueban solos el presupuesto del Cabildo de Tenerife de 2026

El Pleno insular aprobó ayer, de manera inicial, el presupuesto del Cabildo de Tenerife para el próximo año 2026, con solo los votos a favor del grupo de Gobierno (CC-PP), la abstención de Vox y el rechazo del PSOE, que presentó una enmienda a la totalidad que no salió adelante. El pleno sí aprobó cinco de las 152 enmiendas parciales propuestas por el PSOE y cuatro de las 15 de Vox.
El presupuesto del Cabildo del próximo ejercicio asciende hasta los 1.149 millones, lo que supone una subida del 8,8% respecto a 2025, mientras que el consolidado, que engloba al Cabildo y sus organismos autónomos, se eleva a 1.278 millones, un 10,3% más.
La presidenta insular, Rosa Dávila, calificó el presupuesto de “ambicioso, equilibrado y que tiene la voluntad de resolver los problemas de los tinerfeños y los principales desafíos de nuestra Isla”. Agradeció también “las formas y la voluntad de diálogo” y valoró “el esfuerzo que hacen los grupos de la oposición para presentar sus propuestas, y a los del Gobierno por tratar de mejorar parte del presupuesto con esas enmiendas”.
El director insular de Hacienda, Juan Carlos Pérez Frías, desgranó las cuentas y destacó que se han elaborado “en base a criterios de eficiencia, solidaridad social y equilibrio territorial”. También indicó que “no está prevista ninguna operación de endeudamiento”.
Asimismo, puso en valor que “consolida las inversiones en marcha”, con casi 476 millones entre el Cabildo, sus entidades dependientes y el convenio con Acuaes, y que “refuerza el gasto social como nunca”, con 417 millones. Además de poner a la movilidad “en el centro de las políticas”, con 256 millones, así como al medio ambiente y el sector primario, con 202 millones, entre otras áreas de acción.
Críticas de Vox y PSOE
Desde la oposición, la portavoz de Vox, Ana Salazar, criticó que “las inversiones no están logrando transformar la realidad de la Isla”, ya que “la movilidad sigue colapsada, el acceso a la vivienda continúa en situación crítica, las listas de espera sanitarias no disminuyen….”.
“Tres años de expectativas infladas, sin la transformación prometida, nada ha cambiado. Tenerife no necesita titulares grandilocuentes sino una gestión eficiente”, denunció, y defendió la quincena de enmiendas presentadas por el partido, que calificó de “asumibles y necesarias”.
Mientras, el portavoz del PSOE, Aarón Afonso, criticó que las cuentas insulares tienen “importantes carencias” y que están “muy alejadas de la realidad social y económica que viven a diario los tinerfeños”. “En 2026 no se va a construir ni una vivienda con este presupuesto, que reduce también las partidas en el área de movilidad y carreteras, no adopta medidas para resolver las colas y no crea ni una sola plaza residencial para mayores o personas con discapacidad”, enfatizó.
Asimismo, Afonso denunció que se reduzca la partida para Medio Natural, a pesar de la implantación del céntimo forestal, mientras se destinan “dos millones más para publicidad, propaganda y el incremento de sueldo de asesores”.
El director insular de Hacienda respondió al PSOE que “hace un análisis demagógico” del presupuesto, y destacó que en Acción Social se dará impulso a nuevas infraestructuras que permitirán crear “cerca de 950 plazas sociosanitarias” en los próximos 3-4 años.
Respecto a la partida de Medio Natural, explicó que el área cuenta en 2026 con diez millones menos de fondos europeos que se justifican ese año, por lo que el Cabildo ha hecho un “esfuerzo” para presupuestar 8,2 millones más, que incluyen los 4,8 millones que se recaudarán con el céntimo forestal
Por su parte, el portavoz del PP y vicepresidente insular, Lope Afonso, destacó que el presupuesto se dirige “a las principales prioridades de los ciudadanos” y recordó las promesas del PSOE que no se cumplieron en mandatos anteriores, tanto en el Cabildo como en el Gobierno de Canarias.
Asimismo, Afonso defendió la política de vivienda del actual Gobierno insular y anunció que “pondremos en disposición hasta mil recursos alojativos en los distintos programas”, mientras que el PSOE “no hizo nada”, denunció. También criticó a los socialistas por presentar 152 enmiendas por valor de 140 millones sin consignar las bajas correspondientes necesarias.
Mientras, el portavoz de CC y vicepresidente segundo, José Miguel Ruano, puso en valor la “estabilidad” del Gobierno insular para sacar adelante un presupuesto “progresista, equilibrado y que nos va a dar capacidades para seguir adelante”, destacó. Puso en valor el trabajo que se está realizando para ejecutar viviendas, así como en movilidad con los proyectos de los trenes o la adquisición de guaguas, anunciando que “cuando pongamos en marcha el PRUG del Teide podremos contar con 14 guaguas para el circuito interno del parque nacional”.
Enmiendas aprobadas
En cuanto a las enmiendas parciales aprobadas a la oposición, las cuatro de Vox apoyadas por el grupo de Gobierno recogen 150.000 euros para la rehabilitación de un tramo de la TF-1, 200.000 euros para fortalecer el sector industrial, 200.000 euros para impulsar el polígono de Granadilla y 100.000 euros para reforzar el programa de becas formativas en el extranjero.
Mientras, las cinco del PSOE aprobadas por unanimidad recogen 300.000 euros para la erradicación de la termita americana, una línea para subvencionar a los residentes la pernoctación en el refugio de Altavista, mejorar la compensación a Arico por el Complejo Ambiental con 118.927 euros, otros 150.000 euros para el refugio de animales de Ravelo y 50.000 euros para el proyecto de estudio y recopilación para la visibilización de las mujeres artistas tinerfeñas a lo largo de la historia.
Asimismo, el presupuesto ya incluía las 12 presentadas por CC-PP para acciones, como más de 900.000 euros para diferentes proyectos en el entorno natural, 322.329 euros para la mejora de redes de saneamiento, 200.000 euros para crear el Centro Insular de Movilidad o 100.000 euros para restaurar del entorno del santuario del Cristo de La Laguna, entre otras.