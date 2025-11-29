Canarias reduce por primera vez la lista de espera del reconocimiento de discapacidad

La consejería de Bienestar Social valoró la reducción por primera vez de la lista de espera de discapacidad, en más de 6.500 expedientes en lo que va de año, por los avances logrados gracias al nuevo Decreto-Ley.
Entre enero y octubre de 2025 se resolvieron 14.395 expedientes, casi el doble de las entradas (7.818) y una reducción neta de 6.577 expedientes en espera.
Candelaria Delgado defendió la mejora de los datos que aseguró se ha producido en la gestión del sistema de reconocimiento de la discapacidad, “que está permitiendo reducir por primera vez la bolsa histórica de expedientes acumulados y agilizar el acceso a prestaciones”.
Recordó que entre 2020 y 2025 se recibieron cerca de 90.000 solicitudes, pero hasta 2024 nunca se alcanzó el nivel de resoluciones necesario para frenar la acumulación. El año 2023 fue el más crítico, con un incremento de más de 13.000 expedientes pendientes.
“Para corregir esta situación pusimos en marcha una reforma normativa, tecnológica y organizativa a través del nuevo Decreto-Ley de Discapacidad que ya está dando resultados y simplifica el procedimiento”. Los datos son objetivos y los resultados son visibles. Todas las islas del Archipiélago registran avances, especialmente Gran Canaria y Tenerife.
Este sistema permite reconocimientos directos de grados del 33%, 65% o 75% cuando la situación médica está clara y establece una priorización más justa: atención preferente de 0 a 18 años y en situaciones de vulnerabilidad social. También incorpora trámites automáticos, como la concesión directa de la tarjeta de estacionamiento en casos de movilidad reducida, “y garantiza criterios homogéneos en todas las islas”.
Tarjeta
A ello se le añade la creación de la Tarjeta Digital de Discapacidad, “que está siendo utilizada por más de 137.000 personas” y la digitalización completa del proceso de valoración. Se han puesto en marcha equipos itinerantes de valoración y se consolidaron equipos estables en Fuerteventura y Lanzarote, en coordinación con los cabildos y los ayuntamientos”.
Todavía “quedan retos por alcanzar, como cumplir el plazo de 180 días, reforzar equipos y mejorar la coordinación” interadministrativa. “Pero la tendencia ha cambiado: tras años de incremento, la lista de espera de discapacidad empieza a descender”, reconoció.