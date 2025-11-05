Nuevo récord de temperaturas: Tenerife registra el noviembre más caluroso de los últimos 84 años

La estación meteorológica registra en el Aeropuerto de Tenerife Norte un nuevo récord histórico de temperatura para un mes de noviembre, alcanzando 33,0 ºC el 4 de noviembre de 2025. Así lo ha confirmado el perfil Actualidad Geográfica-Meteorológica de Canarias en la red social ‘X’.
El anterior registro máximo databa del 9 de noviembre de 1998, cuando se alcanzaron 31,0ºC, por lo que el nuevo valor supone un incremento de dos grados respecto a la marca anterior. La serie de datos de esta estación se remonta a 1941, lo que convierte este registro en el más alto de los últimos 84 años para este mes.
🌡️Se confirma nuevo récord de temperatura para un mes de noviembre en la estación de Tenerife aerop. norte, que registra datos desde 1941.— AGMC – Actualidad Geográfica-Meteorológica de 🇮🇨 (@AGMCan) November 5, 2025
🥈Anterior récord: 31'0ºC el 9 de nov. de 1998.
🥇Nuevo récord (+2'0ºC): 33'0ºC el 4 de nov. de 2025.#calentamientoglobal #Canarias pic.twitter.com/MNFZOx3O3q
El episodio de altas temperaturas coincide con la influencia de un episodio cálido persistente en Canarias, asociado a la presencia de aire seco y cálido, así como a una situación atmosférica estable que ha favorecido la subida de los termómetros en las Islas durante los últimos días.
Este nuevo récord se suma a la tendencia de episodios de calor fuera de temporada registrados en los últimos años, especialmente en otoño, una situación que los expertos relacionan con el avance del cambio climático y la alteración de los patrones meteorológicos habituales en el Archipiélago.